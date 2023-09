MESHTRIAX3000 : L’Évolution de la Connectivité Wi-Fi

Le monde d’aujourd’hui exige une connectivité Wi-Fi rapide et fiable pour répondre à nos besoins croissants en matière de technologies. C’est là que le MESHTRIAX3000 de la marque Strong entre en jeu, offrant une expérience Wi-Fi avancée qui repousse les limites de la performance et de la couverture.

Strong est une marque reconnue dans le domaine de la technologie audiovisuelle. Fondée sur une expertise solide, elle propose une gamme variée de produits allant des antennes aux systèmes home cinéma. Mais la marque se diversifie et propose aussi des solutions réseau grand public.

MESHTRIAX3000 , Performance Wi-Fi de Pointe

Le MESHTRIAX3000 est conçu pour répondre aux normes les plus récentes du Wi-Fi 6 (802.11ax/ac/n/g/n/b/a).Pour ce routeur, la marque annonce une vitesse allant jusqu’à 3000 Mbps. Ce qui pour Strong sera suffisant pour gérer facilement plusieurs appareils en streaming, le télétravail, le gaming, et bien plus encore.

On note également la prise en charge des technologies MU-MIMO et OFDMA qui assure une diffusion fluide des données, avec des vitesses atteignant 574 Mbit/s à 2.4 GHz et 2402 Mbit/s à 5 GHz. En outre, le support du canal DFS améliore également la gestion des interférences pour une expérience sans accroc.

Couverture & Fiabilité Exceptionnelles

La technologie « Easy Mesh » est au cœur du MESHTRIAX3000, améliorant la performance et la connectivité du réseau Wi-Fi. Avec la capacité de connecter jusqu’à 254 appareils, cette solution s’adapte à tous les besoins en matière de connectivité. L’architecture maillée à point d’accès multiples garantit un seul nom de réseau Wi-Fi pour toute la maison, facilitant l’itinérance intelligente des mobiles dans l’environnement domestique.

Strong propose différentes configurations incluant un, deux ou trois appareils comme c’est le cas avec le Trio Pack AX3000 qui offre une couverture étendue allant jusqu’à 525 m².

En outre, Strong nous annonce qu’il est possible d’ajouter jusqu’à 6 unités ATRIA Mesh AX3000 qui permettent ainsi de couvrir une surface allant jusqu’à 1050 m² sur plusieurs étages.

Sécurité Avancée

La sécurité est devenue plus que jamais une priorité sur les réseaux WiFi. Avec le MESHTRIAX3000 vous bénéficierez d’un cryptage WPA™/WPA2™/WPA3™. Strong a également intégré ce qu’elle appelle « La touche Connect & Secure » (qui exploite la technologie WPS) qui simplifie l’ajout d’unités MESH AX3000 ADD-ON à votre réseau existant en quelques minutes. De plus, le bouton « Connect & Secure » (WPS) facilite la connexion de vos appareils mobiles au réseau Wi-Fi ATRIA Mesh AX3000.

Outre la partie sans fil, les boitiers MESH sont dotés de 3 ports Ethernet Gigabit de quoi permettre la connexion en filaire cette fois n’importe quel ordinateur, décodeur, Smart TV, NAS, console de jeux, et bien plus encore.

Enfin, comme la plupart de ses concurrents, Strong propose une application Smartphone “ATRIA Mesh”, mettant la gestion de votre réseau Wi-Fi Mesh au bout de vos doigts. Il peut être configuré en modes Mesh, Point d’Accès ou Routeur, s’adaptant ainsi à toutes les configurations.

Enfin, dernier détail qui peut avoir son importance, la marque garantit ses produits 4 ans.