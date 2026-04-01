Faytech 15,6 pouces HMI Touch PC N97 : un PC industriel sous Windows 11 IoT pensé pour l’intégration

Le nouveau Faytech 15,6″ HMI Touch PC N97 s’adresse clairement au secteur industriel et aux environnements professionnels exigeants. Doté d’un processeur Intel Alder Lake-N, d’un écran tactile capacitif et de Windows 11 IoT, ce système vise les applications d’automatisation, de contrôle et d’affichage embarqué. Il se distingue par une approche orientée robustesse et intégration.

La marque Faytech poursuit ici sa stratégie de diversification dans les solutions HMI. Spécialisée dans les écrans tactiles et PC industriels, elle étoffe son catalogue avec des configurations modernes, adaptées aux nouveaux besoins de l’industrie connectée.

Un design industriel orienté intégration

Le Faytech 15,6″ HMI Touch PC N97 adopte un format compact pensé pour une intégration directe dans des armoires ou des machines industrielles.

Son écran de 15,6 pouces repose sur une technologie tactile capacitive, compatible avec les usages intensifs. Le châssis, généralement en aluminium ou en matériaux renforcés selon les configurations, vise à assurer une bonne dissipation thermique et une durabilité accrue.

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Le format encastrable (panel PC) facilite son installation dans des environnements industriels, notamment pour les systèmes de supervision ou de pilotage.

Intel N97 Alder Lake-N : une plateforme adaptée aux usages industriel.

Au cœur du système, on retrouve le processeur Intel N97 basé sur l’architecture Alder Lake-N. Cette puce basse consommation est conçue pour les applications embarquées.

Elle offre un compromis intéressant entre performances et efficacité énergétique. Ce type de CPU convient particulièrement aux tâches suivantes :

supervision industrielle

interfaces homme-machine (HMI)

affichage dynamique

contrôle de machines

Le choix de cette plateforme permet également une meilleure gestion thermique, essentielle dans des environnements confinés.

Windows 11 IoT : un système pensé pour les environnements professionnels

Le Faytech 15,6″ HMI Touch PC N97 fonctionne sous Windows 11 IoT, une version optimisée du système de Microsoft.

Ce système est conçu pour les dispositifs embarqués et industriels. Il permet :

un contrôle avancé des mises à jour

une sécurité renforcée

une stabilité accrue

une personnalisation des interfaces

Windows 11 IoT facilite également l’intégration dans des infrastructures IT existantes, notamment dans les environnements industriels déjà basés sur l’écosystème Microsoft.

Connectivité et interfaces pour l’industrie

La connectique du Faytech 15,6″ HMI Touch PC N97 constitue un élément central pour son usage.

On retrouve généralement :

ports USB pour périphériques

Ethernet pour communication réseau

ports série (RS232/RS485) pour équipements industriels

sorties vidéo selon configuration

Cette richesse d’interfaces permet une intégration dans des systèmes existants sans nécessiter d’adaptateurs complexes.

Un écran tactile capacitif pour les environnements exigeants

L’écran 15,6 pouces constitue l’un des points clés du produit. Il utilise une technologie capacitive multipoint, adaptée à une utilisation fluide.

Selon les configurations, il peut être compatible avec :

gants industriels

utilisation prolongée

environnements poussiéreux

La lisibilité est également un critère important, notamment dans les environnements lumineux ou en atelier.

Usages et scénarios d’application

Le Faytech 15,6″ HMI Touch PC N97 s’adresse à plusieurs secteurs :

industrie manufacturière

logistique

automatisation

bornes interactives professionnelles

contrôle de production

Il peut être utilisé comme interface de supervision, terminal de commande ou encore système d’affichage embarqué.

Une solution orientée fiabilité et longévité

Les PC industriels se distinguent par leur cycle de vie plus long que les produits grand public.

Dans ce contexte, Faytech mise sur :

une disponibilité prolongée des composants

une stabilité logicielle

une maintenance simplifiée

Ces éléments sont essentiels pour les entreprises qui déploient ces systèmes sur plusieurs années.

Ce qu’il faut retenir

Le Faytech 15,6″ HMI Touch PC N97 combine un écran tactile capacitif, un processeur Intel N97 et Windows 11 IoT.

Il vise des usages industriels nécessitant fiabilité et intégration.

Sa connectique étendue et sa conception robuste facilitent son déploiement.

Il s’inscrit dans la tendance des interfaces industrielles modernisées.

Positionnement sur le marché

Ce modèle se positionne sur le segment des PC industriels HMI de milieu de gamme.

Il entre en concurrence avec des solutions proposées par Advantech, Axiomtek ou encore Beckhoff. Son public cible reste les intégrateurs, industriels et entreprises cherchant des interfaces fiables pour leurs systèmes.

L’utilisation d’un CPU Alder Lake-N et de Windows 11 IoT reflète une volonté d’alignement avec les standards actuels du marché.

FAQ : Faytech 15,6″ HMI Touch PC N97

Quelle est l’autonomie du Faytech 15,6″ HMI Touch PC N97 ?

Ce type d’appareil est conçu pour un usage sur secteur. Il ne dispose pas d’une batterie intégrée destinée à une utilisation autonome.

Quel processeur équipe ce modèle ?

Il intègre un processeur Intel N97 basé sur l’architecture Alder Lake-N, optimisé pour les applications embarquées.

Quel système d’exploitation est utilisé ?

Le PC fonctionne sous Windows 11 IoT, adapté aux environnements industriels.

Peut-il être utilisé avec des gants ?

Oui, selon la configuration, l’écran tactile capacitif peut être compatible avec certains gants industriels.

Quel est le format d’installation ?

Il s’agit d’un panel PC conçu pour une intégration encastrée dans des équipements industriels.

Récapitulatif technique

processeur : Intel N97 Alder Lake-N

écran : 15,6 pouces tactile capacitif

système : Windows 11 IoT

connectivité : USB, Ethernet, ports série

usage : HMI, supervision, automatisation

format : panel PC industriel

conception : robuste, intégrable

En résumé

Le Faytech 15,6″ HMI Touch PC N97 est un PC industriel conçu pour les environnements professionnels.

Il mise sur une plateforme moderne avec Intel N97 et Windows 11 IoT.

Son écran tactile et sa connectique complète facilitent son intégration.

Il s’adresse aux applications de contrôle et d’automatisation

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