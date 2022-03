Roidmi Eva, le nouvel aspirateur robot pour votre maison.

La famille des aspirateurs robots ROIDMI de Xiaomi accueille de nouveaux membres plus forts : EVE Plus dark edition et EVA full-featured

ROIDMI, la marque d’appareils de nettoyage de la chaîne écologique de Xiaomi, a lancé l’an dernier l’aspirateur robot autostérilisant et autovidangeable EVE Plus, qui a fait fureur dans plus de 100 pays et régions grâce à ses qualités intrinsèques. L’innovation technologique constante de ROIDMI est à l’origine de l’envolée des ventes.

Après une recherche et un développement continus, deux autres membres rejoignent désormais la famille des aspirateurs et balais robots ROIDMI : l’édition sombre de l’EVE Plus avec une puissance de nettoyage améliorée et l’EVA, le premier aspirateur et balai robot au monde qui nettoie automatiquement les tampons.

L’édition sombre d’EVE Plus a une puissance d’aspiration supérieure.

Les aspirateurs robots traditionnels à vidange automatique présentent des risques en matière d’hygiène : les déchets qui restent longtemps dans le sac à poussière peuvent facilement développer des bactéries et menacer la santé des membres de la famille. Pour résoudre ce problème, le ROIDMI EVE Plus est le premier appareil du secteur à être intégré à un générateur d’ions désodorisants capable d’éliminer 99,9 % des bactéries et des champignons et de supprimer les odeurs.

Aujourd’hui, pour répondre aux besoins de nettoyage accrus des gens, ROIDMI lance l’édition sombre du EVE Plus, plus puissante. L’édition sombre fait passer la puissance d’aspiration originale de 2 700 Pa à 3 200 Pa, ce qui porte la compétitivité globale du produit à un niveau supérieur.

EVA, un aspirateur et un balai robot autovideur qui nettoie le balai automatiquement

Avec la fonction de vidange automatique de la poussière, la puissance d’aspiration élevée et les tampons de vadrouille hérités d’EVE Plus, ROIDMI EVA est également équipé des premières fonctions de lavage et de séchage automatique de la serpillière de la catégorie, ce qui en fait l’aspirateur robot et la serpillière les plus avant-gardistes du marché. Actuellement, le ROIDMI EVA a récolté plus d’un million de dollars sur Indiegogo et a reçu des éloges sans réserve de la part des professionnels du secteur.

Le ROIDMI EVA possède cinq fonctions principales, dont le lavage automatique de la serpillière, le vidage de la poussière, le séchage de la serpillière, la prévention des bactéries et des moisissures, et l’aspirateur et la serpillière 2 en 1. L’aspirateur et la serpillière en mains libres, c’est l’appareil de nettoyage domestique le plus polyvalent.

Les aspirateurs et les serpillières traditionnels pouvaient passer la serpillière dans toute la maison avec un tampon sale. L’effet de vadrouille est loin d’être au rendez-vous, sans compter qu’après utilisation, les tampons de vadrouille doivent également être retirés, nettoyés et séchés manuellement. Les mains se salissent inévitablement, au grand désespoir des utilisateurs soucieux de leur hygiène. La base de la ROIDMI EVA comporte deux réservoirs de 4 litres, un pour l’eau propre et un pour les eaux usées.

Lorsque les franges sont nettoyées, elles sont mouillées par l’eau claire du réservoir d’eau, tournent et se frottent sur le disque inférieur pour faire sortir les eaux usées, qui sont ensuite aspirées dans le réservoir des déchets. Le processus se répète pour que les balais à franges restent propres. Après le nettoyage complet de la maison, la base fournit un vent turbo pour sécher rapidement les tampons et éviter les odeurs. Tout au long du processus, les utilisateurs n’ont pas à se salir les mains.

Lorsque le ROIDMI EVA termine le nettoyage, les déchets contenus dans le bac à poussière sont vidés dans le sac à poussière situé à l’intérieur de la base. Le sac à poussière a une capacité de 3L, ce qui est suffisant pour 60 jours de déchets ménagers sur le sol. Les utilisateurs n’ont qu’une seule chose à faire : vider les déchets tous les 60 jours.

Vous n’avez plus à vous soucier de sortir et de vider constamment le bac à poussière du robot. Lorsque le ROIDMI EVA fonctionne, il aspire à l’avant et passe la serpillère à l’arrière, c’est un aspirateur et une serpillère 2 en 1. L’aspiration puissante de 3 200 Pa peut facilement venir à bout de la poussière, des cheveux, des morceaux de papier et des miettes de nourriture que l’on trouve souvent sur le sol et les tapis.

La tâche de nettoyage est assurée par deux tampons de nettoyage ronds de 4″ à l’arrière. Lorsqu’ils fonctionnent, ils frottent le sol à 180 tr/min avec une force de 12 N contre le sol pour imiter le frottement manuel et nettoyer le sol en profondeur. Les tampons de lavage sont des tampons de lavage HL en forme de W, antibactériens à 99 %. Ils ont résolu les problèmes de moisissure et les facteurs de risque pour la santé.

ROIDMI EVA et EVE Plus dark edition sont tous deux développés sur la base de l’édition de base blanche d’EVE Plus, ils peuvent satisfaire les attentes élevées et variées des utilisateurs. La marque ROIDMI continue de lancer des acteurs professionnels forts dans le domaine des appareils de nettoyage, qui gagneront sûrement la confiance et l’amour de plus en plus de familles dans le monde.

Retrouver toutes les infos du constructeur sur la page du produit.