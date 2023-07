Les nouveaux Reno10 Pro 5G et Reno10 5G d’Oppo débarquent.

Avec ces nouveaux OPPO Reno10 Pro 5G et OPPO Reno10 5G, la marque chinoise étoffe sa gamme de smartphone Reno et propose deux nouveaux modèles sur lesquels la photo est la priorité.

Oppo, société chinoise qui fait partie du TOP 5 mondial des vendeurs de smartphones ne cesse de nous proposer des smartphones de plus en plus aboutis avec des spécificités au top. Cette fois la marque met en avant une nouvelle fois sa gamme Reno avec deux nouveaux modèles dont les prix oscillent entre 500€ et 650€.

OPPO Reno10 Pro 5G et OPPO Reno10 5G, deux modèles qui ont leurs différences.

C’est devenu une habitude désormais depuis quelques années chez les fabricants de smartphones. On propose deux modèles d’un même smartphone avec des configurations légèrement différentes histoire de satisfaire tous les besoins et limiter les billets à sortir du portefeuille.

Pour ce qui est du design, il est identique pour les deux modèles, à savoir un écran de 6.7 pouces affichant une résolution de 1080 x 2412 pixels avec un ratio 20:9. Un écran AMOLED affichant un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le tout avec des bords incurvés. On notera également que la face arrière est elle aussi identique niveau design pour ce qui est des capteurs. Le type de capteur quant à lui est différent, mais nous y reviendrons.

De la photo et de capteurs prometteurs ?

C’est en tout cas ce que nous annone la marque avec l’intégration de capteurs arrière de Sony IMX709 RGBW et d’une fonction portrait à téléobjectif de 32 MP et un objectif ultra-grand-angle de 112°. L’appareil photo principal est décoré d’un matériau finement texturé dont les gravures ressemblent à un faisceau laser.

Le Reno10 Pro 5G présente une caméra triple à l’arrière, avec un appareil photo principal IMX890 de 50 MP, une caméra portrait à téléobjectif IMX709 de 32 MP et une caméra de 8 MP à ultra-grand angle de 112°. À l’avant de l’appareil se trouve une caméra selfie de 32 MP, équipée d’un capteur supplémentaire IMX709.

De son côté, le Reno10 5G propose un large capteur de 64 MP d’un demi-pouce pour l’appareil photo principal, pour des images d’une clarté encore plus importante, et une caméra portrait à téléobjectif IMX709 de 32 MP pour une expérience portrait amélioré.

Connectivité complète pour les deux modèles !

Comme leur nom l’indique les deux modèles OPPO Reno10 Pro 5G et OPPO Reno10 5G sont compatible 5G. Coté Wi-Fi même si apparemment les deux modèles ont des processeurs différents (Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G pour le Reno10 Pro 5G et MediaTek MT6877V Dimensity 7050 pour le Reno10 5G), ils bénéficient tous les deux Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) et du Bluetooth. Le NFC est lui aussi présent.

Pour la batterie, l’OPPO Reno10 Pro 5G hérite d’une batterie de 4600 mAh, mais d’un système de charge rapide de 80W. L’OPPO Reno10 5G quant à lui hérite d’une batterie de 5000 mAh, mais seulement d’une charge rapide de 67W. Aucun des deux modèles par contre n’hérite d’un système de charge sans fil à induction.

Prix et Disponibilité.

L’OPPO Reno10 Pro 5G sera disponible à partir du 24 juillet sur la boutique en ligne d’OPPO et via les canaux de vente habituels au prix conseillé de 659 euros. L’OPPO Reno10 5G sera quant à lui disponible au prix conseillé de 509 euros.