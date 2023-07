ThinkPad P14s Gen 4, un ordinateur portable pour les nomades.

Lenovo dévoilait il y a quelques jours sa nouvelle gamme d’ordinateurs portables et parmi eux le nouveau modèle ThinkPad P14s Gen 4. Un ordinateur portable compact pour les plus nomades d’entre nous.

Lenovo a dévoilé il y a quelques jours son nouveau ThinkPad P16v destiné aux entreprises et aux employés qui font du télétravail. Cette fois la marque propose également un ordinateur portable plus compact avec son écran de 14 pouces.

ThinkPad P14s Gen 4, un juste compromis prix/puissance.

Ce nouveau venu dans la famille ThinkPad chez Leonov a pour objectif de séduire un peu tout le monde. Que ce soit les professionnels exigeants, mais pas trop, ou encore les enseignants ou les étudiants ayant besoin d’une machine de travail à un prix qui n’explose pas le portefeuille.

Avec ce modèle on retrouve un châssis Thunder Black ou Storm Grey de 35cm. Son écran de 14 pouces fait de lui un ordinateur portable plus compact. Un écran 14″ WUXGA (1 920 x 1 200), IPS, antireflet.

Au cœur du système, Lenovo propose des processeurs mobiles AMD Ryzen 7 PRO Série 7040 munis d’une carte graphique AMD Radeon™ 700M. Sur sa page, on trouve aussi la possibilité d’avoir le même modèle avec un processeur Intel® Core™ de 13e génération ( avec i5-1350P vPro®, i7-1360P).

Pour ce qui est de la mémoire, les configurations possibles vont de 16 Go à 32 Go. Tandis que pour le stockage, le ThinkPad P14s Gen 4 bénéficiera d’un SSD M.2 au choix de 256 Go jusqu’à 1 To.

Connectivité sans fil sans faille.

Alors, bien sûr, qui dit ordinateur portable de dernières générations, dit forcément, Wi-Fi dernier cri. ET c’est le cas avec l’intégration d’une puce Intel® Wi-Fi 6E AX211 2×2 AX vPro® qui permettra donc de profiter de la toute dernière norme Wi-Fi 6E en attendant l’introduction plus massive du Wi-Fi 7. Le Bluetooth est forcément lui aussi présent, ce qui permettra d’associer au ThinkPad P14s Gen 4, souris, clavier ou casque audio sans fil Bluetooth.

Prix et Disponibilité.

Le ThinkPad P14s Gen 4 sera disponible à partir du mois d’août 2023. Son prix varie selon la configuration, mais on note déjà un prix de départ à partir de 1300€.