Le HONOR Magic6 Pro sera dévoilé à l’occasion du MWC 2024.

La marque chinoise nous a confirmé que son nouveau HONOR Magic6 Pro profitera du salon de Barcelone le MWC 2024 pour être dévoilé à la presse et au monde entier. Un smartphone équipé de la dernière technologie de batterie au silicium-carbone de 2e génération.

Honor continue sa progression et surf sur sa notoriété chez nous ne Europe. En effet, la marque chinoise qui appartenait à Huawei a dû faire face à sa désolidarisation de Huawei pour pouvoir continuer à survivre sur le marché du smartphone. C’est désormais chose faite et la marque ne cesse de monter en puissance. Notamment en présentant des smartphones intégrant de nouvelles technologies comme ce futur arrivé.

HONOR Magic6 Pro, ce que l’on sait, ce que l’on pense.

Alors, un point pour lequel on est sûr de l’information, c’est le type de batterie utilisée par ce nouveau smartphone. Effectivement, la marque n’est pas peu fière de souligner que son nouveau HONOR Magic6 Pro qui sera présenté à la fin du mois est doté d’une batterie au silicium-carbone de 2e génération.

En outre, la marque nous confie qu’un de ses modèles a été prêté à un Youtubeurs qui a mis le téléphone à rude épreuve et l’amener à une température de -20°C et ce durant plusieurs heures.

Sur cette vidéo, on a l’occasion également d’avoir des images concrètes du smartphone tant sur la partie avant que sur la partie arrière qui fait apparaitre les différents capteurs du smartphone et une annotation affichant clairement 100X.

Pour le reste du smartphone celui-ci devrait embarquer une puce Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3, 12 Go ou 16 Go de mémoire et une capacité de stockage mémoire allant de 256 Go à 1 To.

De la connectivité dernier cri !

Avec l’intégration du Snapdragon 8 Gen 3, ce nouvel HONOR Magic6 Pro bénéficiera d’une connexion Wi-Fi 7 de quoi accompagné les nouveaux routeurs ou box sortis proposant du Wi-Fi 7.

Prix et Disponibilité.

Pour plus d’informations et surtout de confirmations, rendez-vous au MWC 2024 à la fin du mois.