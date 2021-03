POCO X3 Pro, le nouveau smartphone gaming de Poco.

C’est aujourd’hui que Poco dévoilait le POCO X3 Pro, un smartphone qui aux dires de la marque est orienté vers les gamers sur smartphone. La marque indépendante issue de Xiaomi depuis un peu plus de deux ans est devenue totalement autonome.

La marque tente donc une percée apparemment dans le monde du gaming sur smartphone. C’est en tout cas la volonté qu’elle affirme avec son tout nouveau POCO X3 Pro. Pour ce faire, la marque a équipé son nouveau smartphone de la plateforme Qualcomm® Snapdragon™ 860.

Dès lors, le téléphone hérite d’un processeur Kryo™ 485. Un processeur gravé en 7nm et dont la vitesse de calcul est de 2,96 GHz. Ajoutez à cela un processeur graphique Adreno™ 640 pour un meilleur rendu graphique.

Du processeur, mais aussi un système de refroidissement.

De plus, le téléphone est équipé de la technologie LiquidCool Technology 1.0 Plus. Comme vous le savez, quel que soit le système utilisé, PC, PC portable, console… l’utilisation des jeux aux graphismes très poussés sollicite constamment le processeur. Ce qui génère de la chaleur. Il est donc primordial de refroidir tous les composants si vous ne voulez pas avoir droit à la surchauffe. Il en est de même pour les smartphones gaming.

C’est là qu’intervient la technologie LiquidCool Technology 1.0 Plus qui se compose comme le souligne la marque :

« d’un système de refroidissement avec un caloduc en cuivre plus grand et plusieurs couches de graphite qui se combinent pour réduire la capacité thermique de l’appareil ».

Bref histoire de ne pas avoir trop chaud aux mains.

Et pour faire tourner tout ça, le téléphone pourra également s’appuyer sur Android 11, 6 go (possibilité d’une version 8 Go) de mémoire vive et 128 Go de capacité de stockage (version 256 Go également disponible). Pour ce qui est de l’écran, l’utilisateur aura droit avec le POCO X3 Pro d’un écran FHD+ DotDisplay de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Pour ce qui est du verre, on retrouve un verre Corning® Gorilla® Glass 6.

Pour ce qui est de la batterie embarquée, POCO a opté pour une capacité de 5 160 mAh. La firme annonce une autonomie jusqu’à deux jours complets.

Déception pour ce qui est de la connectivité du POCO X3 Pro.

En effet, à notre grande surprise, le POCO X3 Pro n’est pas 5G. Un choix sans doute de la part de la marque pour réduire les coûts. Pour le Wi-Fi, la marque n’a pas non plus opté pour les toutes dernières normes comme le Wi-Fi 6. Il faudra se contenter du Wi-Fi 802.11b/g/n/a/ac. Certes, cela reste acceptable, mais on s’attendait à mieux.

Le Bluetooth et le NFC sont également présents. En revanche pas de charge à induction pour le téléphone.

Prix et disponibilité.

Le POCO X3 Pro sera proposé dans les versions 6+128 Go et 8+256 Go, aux prix respectifs de 249 € et 299 €.