Orange investi dans le gaming sur mobile.

L’opérateur Orange a décidé de miser sur le Cloud gaming Vortex. En effet, comme certains de ses concurrents européens, l’opérateur a décidé de s’intéresser de près au marché du jeu vidéo sur mobile. Pour ce faire il a choisi la solution Cloud Gaming de la start-up RemoteMyApp.

Le marché du gaming prend un nouveau tournant. En effet, pendant longtemps lorsqu’on parlait jeu vidéo en ligne on pensait forcément au PC. Ensuite sont arrivées les consoles connectées comme la PlayStation 3 et la Xbox qui se sont ouvertes à internet.

Désormais les deux univers se croisent par exemple pour FortNite ou les joueurs de PC côtoient les joueurs console sur les mêmes serveurs. Ce qui crée soit dit en passant des conflits quant à la jouabilité et les actions possibles entre gamer PC et gamer console.

Mais depuis peu, certains constructeurs de smartphone ont fait le pari de miser sur le jeu en ligne sur smartphone. C’est le cas chez Lenovo avec son Lenovo Legion Phone Duel, le smartphone pour gamer. Ou Asus avec son Asus Rog Phone 3, un smartphone Serial Gamer killer. Pour rappel, nous avons eu l’occasion de tester ces deux smartphones et l’avenir semble prometteur.

Cloud Gaming pour Orange via RemoteMyApp.

Orange a donc décidé de s’investir dans le service de Cloud Gaming RemoteMyApp qui entend proposer des solutions de gaming pour tous les possesseurs de smartphone. Notons au passage que RemoteMyApp fournit des solutions de jeux Cloud entièrement personnalisées aux opérateurs de télécommunications du monde entier. Son propre produit, Vortex, permet déjà de jouer à des jeux PC sur un smartphone, une tablette et un téléviseur Android, ainsi que sur un PC et un Mac Windows.

Et c’est sur cette plateforme que mise Orange pour proposer ses services à ses clients. L’opérateur français n’est pas le seul d’ailleurs, il est en effet suivi par Telefonica et Vodafone Group.

Avec ce partenariat, Orange va permettre à ses clients de se connecter sur un portail de jeu depuis leur smartphone qui propose plus de 160 titres de jeu via un abonnement de facturation directe. De quoi offrir de belles perspectives à la fois aux clients Orange mais aussi à l’opérateur qui pourrait faire une plus-value en matière d’abonnement.

La 5G au cœur du marché du gaming ?

Avec des téléphones de plus en plus performants et des jeux de plus en plus gourmands, ça sera l’occasion pour l’opérateur de promouvoir ses abonnements 5G. Si aucune information sur le sujet n’est encore annoncée, on peut supposer que l’opérateur proposera un abonnement 5G dédié au gaming sur smartphone.