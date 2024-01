Analyse du Marché des Smartphones Premium en 2023 : Une Croissance Robuste Malgré un Contexte Difficile.

En 2023, le marché global des smartphones a connu un ralentissement notable. Cependant, une tendance intéressante a émergé dans le segment premium. En effet, selon une étude faite par Counterpoint Research, le segment du smartphone premium est celui qui n’a pas subi de perte que du contraire. De fait, les ventes de smartphones dans cette catégorie ont augmenté de 6 % en glissement annuel.

Aussi surprenant que cela puisse paraitre et en dépit d’un marché global en déclin. Le marché du Segment Premium au sein des smartphones s’en est plutôt bien sorti pour une année 2023 qui n’était pas des meilleures pour les vendeurs de smartphones.

Records de Vente et Contribution au Marché Global

Ainsi, les chiffres de vente projetés pour 2023 indiquent un record dans le segment premium, avec des ventes de ces appareils représentant 24 % du marché total des smartphones. Plus impressionnant encore, ces ventes contribuent à 60 % des revenus totaux du marché. Un tiers des ventes dans ce segment concerne des appareils dont le prix dépasse 1 000 $. Malgré une crise importante et une inflation galopante pour les prix des produits du quotidien, il semblerait que les consommateurs aient décidé d’opter pour des smartphones haut de gamme.

Marchés Émergents et Croissance

Des marchés tels que la Chine, l’Inde, la région MEA (Moyen-Orient et Afrique) et l’Amérique Latine ont probablement établi de nouveaux records pour les ventes premium en 2023. L’Inde, en particulier, a été identifiée comme le marché à la croissance la plus rapide. Cette dynamique indique un changement dans les comportements d’achat, avec un nombre croissant de consommateurs dans les marchés émergents passant directement de la gamme de prix moyenne au segment premium. Un choix qui peut se justifier en outre par une évolution de leur société.

Apple : Leader Incontesté

En 2023, Apple a maintenu sa position dominante sur le marché premium, bien que sa part de marché ait légèrement diminué, passant de 75 % en 2022 à 71 %. Cette légère baisse est principalement attribuée à la résurgence de Huawei en Chine, impulsée par la série Mate 60, ainsi qu’à l’attrait croissant des appareils pliables et de la série S23 de Samsung.

Évolution de Samsung et Huawei

Samsung a vu sa part de marché augmenter pour atteindre 17 %, tandis que Huawei a atteint 5 %, en hausse par rapport à 3 % l’année précédente. Ces changements suggèrent une compétition accrue et une diversification des choix pour les consommateurs dans le segment premium. Et en ce qui concerne le géant chinois Huawei, cette progression pourrait certainement être encore plus grande, si le constructeur n’était toujours pas pénalisé par les restrictions américaines.

Comportement des Consommateurs et Impact sur le Marché

Varun Mishra, analyste senior chez Counterpoint Research, souligne un changement dans les modèles d’achat des consommateurs. La volonté de dépenser plus pour obtenir un appareil de haute qualité utilisable sur une plus longue période devient une norme. Ceci est particulièrement vrai dans les marchés émergents, où posséder les appareils les plus récents et les plus performants devient un symbole de statut.

Par ailleurs, l’accessibilité accrue de ces appareils haut de gamme, grâce aux options de financement et aux promotions saisonnières, joue un rôle crucial dans leur popularité grandissante. Cette tendance est un indicateur clé de la direction future du marché des smartphones.