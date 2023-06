Test : Ortur master 3.

Nous avons reçu cette fois un équipement pas très banal, le graveur laser Ortur Master 3. Un graveur connecté capable de bien des choses. Voyons ensemble ce qu’il a dans le ventre …

Préambule.

Ortur est un fabricant de haute technologie axé sur le développement de graveurs laser à diode fondés par un groupe d’ingénieurs passionnés. Ortur veux étendre la limite d’utilisation des graveurs laser à diode et à explorer plus de scénarios d’application de laser à diode. La mission d’Ortur est de créer des graveurs laser à diodes polyvalents plus sûrs, plus efficaces et plus conviviaux, afin de fournir plus de chances aux petites entreprises, ateliers, artistes, ingénieurs et travailleurs indépendants pour améliorer leur efficacité. Ils ont donc créé un graveur laser connecté, le Ortur Master 3.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Module laser: LU2-10A

Vitesse: 20 000 mm/min

Taille: 660*588*150mm

Zone de gravure: 400*400mm

Zone de gravure étendue: 400*850mm

Puissance de sortie: 9.5-10.5W

Puissance électrique: 40W

Longueur d’onde laser: 445+5nm

Taille du spot: 0.05*0.1mm

Mode ponctuel: Spot carré

Distance focale: 50mm

Matériau principal: Aluminium+PC

Niveau laser: Classe IV

Durée de vie: >10 000h

Fonction d’assistance: WIFI/APP/USB/carte SD

Verrouillage de sécurité (via une clé)

Protection de la position active

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

La Ortur Master 3 en pièces détachées

Une micro carte SD + adaptateur USB

Une petite brosse

Un set d’outils pour le montage

Des petites cartes de test

Une Paire de lunette de protection

Des colsons pour fixer les câbles à la structure

Les clés de la machine

Une antenne WiFi

Un régulateur d’air

Un connecteur pour tuyau

Un tuyau pour pompe à air

Un manuel d’utilisation

Un carnet de guarantie

Un manuel de montage