IFTTT, les nouvelles fonctions pour le mois d’avril.

IFTTT est sans doute, le service à avoir si on décide de passer à la domotique. En effet, IFTTT permet d’associer bon nombre d’objets connectés domotiques entre eux. Quoi de neuf comme fonction et widget en ce mois d’avril ?

Ici, chez IFTTT, nous savons que tout fonctionne mieux ensemble !

Tel est le slogan pour ce mois-ci qu’affiche cette plateforme alors, faisons un tour des différentes fonctions et nouveau partenaire.

Alors, parmi les nouveaux services, on trouve : Aura Air, Boundary, B9, Chacon/DiO, ComEd, epicjobs, Gewiss Smart Home IoT. On trouve également Green Light Signal, Moonside Light, More Trees et OmniLabs.

OmniLabs est une entreprise qui développe différents composants électroniques qui viendront se brancher sur votre réseau électrique. Ainsi, il vous sera possible de piloter depuis votre smartphone et à distance n’importe quel équipement électrique. La connexion entre le dispositif et la plateforme se fait via une connexion WiFi locale.

Chacon/DiO, bien sûr vous connaissez, nous publions régulièrement des news et des tests sur ce géant français de l’électricité grand public. Avec sa marque DiO, la société s’est orientée vers le segment de la domotique facile à mettre en place pour sa clientèle. Plus besoin de faire appel à un expert en domotique pour s’équiper. Même si c’est toujours intéressant et que ça peut être judicieux.

A relire : Toute l’actu sur l’IFTTT.

Gewiss Smart Home IoT est une marque italienne qui propose des solutions clé en main pour faire de votre maison, une maison pleinement connectée. La marque propose des solutions comme des interrupteurs muraux connectés qui peuvent aussi fonctionner comme un interrupteur classique.

Aura Air propose des purificateurs d’air d’habitation relativement compact et design. Ses produits peuvent venir se fixer au mur ou encore être placer sur un bureau. La marque annonce une purification de votre air ambiant de 99%. Le tout bien évidemment pilotable depuis votre smartphone avec votre application IFTTT.

De nouveaux partenaires, qui viennent donc encore gonfler un peu plus la compatibilité d’IFTTT avec tous les partenaires déjà présents.