Bon plan : 300€ de réduction sur l’Asus TUF Gaming F15-TUF507ZI4-LP019W

En cette période de promotions, l’Asus TUF Gaming F15-TUF507ZI4-LP019W s’affiche avec une réduction de 300 €, rendant cette machine puissante encore plus accessible. C’est une opportunité à saisir pour les gamers et créateurs exigeants en quête de performance.

La marque taïwanaise Asus n’est plus à présenter. Connue pour la fiabilité de ses composants et la pertinence de ses choix technologiques, elle étoffe sa gamme avec la série TUF, pensée pour conjuguer endurance et puissance. Le modèle F15-TUF507ZI4-LP019W s’inscrit dans cette lignée robuste et performante.

Une carte graphique RTX 4070 pour jouer en ultra

Le cœur de ce modèle bat grâce à une NVIDIA GeForce RTX 4070 8 Go, une carte graphique de dernière génération qui propulse vos sessions de jeu vers les sommets. Ray tracing, DLSS, textures en haute résolution : tout passe sans effort. La machine encaisse sans broncher les titres AAA les plus récents, avec une fluidité remarquable, même en 1080p ultra.

Un processeur Intel i7 de 12e génération pour les multitâches

Sous le capot, Asus a logé un Intel Core i7-12700H, processeur à 14 cœurs (6 performances + 8 efficients) pouvant monter jusqu’à 4,7 GHz. Qu’il s’agisse de montage vidéo, de streaming ou de jeux exigeants, cette configuration garantit des performances constantes. La gamme TUF gagne en vélocité et s’impose comme une valeur sûre en productivité intensive.

Un écran 144 Hz pour une immersion totale

L’écran Full HD de 15,6 pouces propose une dalle IPS fluide à 144 Hz, idéale pour les FPS et jeux compétitifs. Sa couverture 100 % sRGB assure des couleurs fidèles, un atout non négligeable pour les créateurs visuels. Le tout dans une dalle mate qui réduit les reflets : un confort visuel renforcé.

Mémoire et stockage : la bonne combinaison

Ce modèle embarque 16 Go de RAM DDR4 à 3200 MHz, parfait pour jongler entre plusieurs logiciels sans ralentissement. Le SSD de 512 Go, au format M.2 NVMe PCIe 4.0, offre quant à lui des vitesses de lecture/écriture très élevées, pour des chargements quasi instantanés et un système toujours réactif.

Connectique complète et design militaire

Côté connectique, on retrouve tout le nécessaire : USB-C, HDMI 2.1, Ethernet RJ45, USB 3.2, sans oublier la compatibilité G-SYNC. Le châssis, conforme à la norme MIL-STD-810H, assure une résistance accrue aux chocs et aux températures extrêmes. Le clavier, rétroéclairé RGB, renforce l’identité gaming tout en assurant confort et réactivité.

Récapitulatif technique

Processeur : Intel Core i7-12700H (14 cœurs, jusqu’à 4,7 GHz)

Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 4070 8 Go

Mémoire vive : 16 Go DDR4 (3200 MHz)

Stockage : SSD 512 Go M.2 NVMe PCIe 4.0

Écran : 15,6 pouces Full HD, IPS, 144 Hz, 100 % sRGB

Connectique : 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (DisplayPort + G-SYNC) 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x USB 2.0 Type-A 1 x HDMI 2.1 1 x RJ45 1 x combo audio jack 3,5 mm

Réseau : Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2

Clavier : Rétroéclairé RGB

Batterie : 90 Wh

Poids : 2,2 kg

