Test : Poly Voyager Focus 2.

Même si il est déjà sorti depuis un moment, nous avons voulu tester ce Poly Voyager Focus 2, un casque professionnel censé être totalement compatible avec Microsoft Teams dans le cadre du travail. Voyons ensemble si cela se confirme.



Préambule.

Poly, une filiale de HP, est une marque leader dans les solutions de communication audio-vidéo professionnelles, et le Poly Voyager Focus 2 est l’un de ses casques Bluetooth professionnels les plus aboutis pour les environnements de collaboration actuels, combinant qualité audio, confort et fonctionnalités intelligentes. Il s’adresse clairement aux utilisateurs recherchant un casque pour télétravail ou un casque bureau performant.

Présentation – Description.

Le Poly Voyager Focus 2 est un casque sans fil Bluetooth on-ear stéréo, conçu pour les environnements professionnels exigeants.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Casque sans fil Bluetooth 5.1 Profils compatibles : A2DP, AVRCP, HFP, HSP Portée sans fil jusqu’à 50 m Connexion multipoint (2 appareils simultanément) Adaptateur USB BT700 inclus (USB-A ou USB-C) Audio et réduction de bruit Transducteurs 32 mm Réponse en fréquence : 20 Hz – 20 kHz Technologie Acoustic Fence Réduction active du bruit (ANC) hybride à 3 niveaux SoundGuard Digital Ce positionnement confirme qu’il s’agit d’un casque pour open space optimisé pour la voix. Microphone 4 microphones (2 ECM + 2 MEMS) Microphone antibruit avec technologie Acoustic Fence Boom-arm avec réduction de bruit intégrée Batterie et autonomie Batterie Li-ion rechargeable Autonomie jusqu’à 25 heures en conversation Jusqu’à 40 heures en écoute Temps de recharge < 2 heures Nous sommes clairement face à un casque professionnel longue autonomie pensé pour des journées complètes de réunions. Compatibilité Windows 10/11, macOS, Android, iOS Certification Microsoft Teams (bouton dédié selon version) Cette certification Microsoft Teams positionne directement le produit comme un casque pour visioconférence optimisé pour l’écosystème Microsoft.



Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Le Casque sans fil

Adaptateur Bluetooth BT700 (USB-A ou USB-C)

Câble de charge USB

Pochette de transport

Guide rapide

Installation / Configuration.

Pour l’installation, plusieurs types s’offrent à nous.

L’installation rapide

C’est la méthode la plus stable pour un usage pro (Teams, Zoom, Webex…).

Branche le dongle USB Poly BT700 USB-A ou USB-C selon la version

Sur ton PC Windows ou Mac Allume le casque Bouton marche/arrêt sur le casque

Le casque se connecte automatiquement au dongle C’est prêt Le casque est reconnu comme périphérique audio

Micro + son configurés automatiquement

Installation sans dongle sur PC ou Smartphone.

Allume le casque Active le mode appairage Maintiens le bouton Bluetooth jusqu’au message vocal Dans les paramètres Bluetooth Sélectionne “Poly Voyager Focus 2” La connexion est établie

L’installation avec logiciel

Téléchargement de l’application Poly Lens depuis Poly / HP

Elle permet de : Mettre à jour le firmware Régler l’ANC (faible / élevé / off) Personnaliser les alertes vocales Gérer le mute intelligent, capteurs, etc



Test / Utilisation.

Prise en main.

Après plusieurs jours d’utilisation du Poly Voyager Focus 2 dans le cadre de notre travail, il apparaît clairement que ce casque s’adresse avant tout aux professionnels qui passent beaucoup de temps en réunion à distance ou en appels téléphoniques. On prend vite des habitudes avec ce casque dont les options sont vraiment bien pensées (mise en pause automatique, réponse à l’appel lorsque l’on met le casque, alerte si l’on parle en mode muet).

Qualité audio et réduction de bruit

Le point fort du Voyager Focus 2 est sans conteste sa réduction active du bruit (ANC), réglable sur plusieurs niveaux. Dans un open space ou à domicile avec des bruits parasites, l’isolation est efficace sans donner une sensation de pression excessive.

En écoute musicale, le son est agréable et bien équilibré, mais l’ANC montre rapidement ses limites pour une immersion complète. On sent que le Voyager Focus 2 a été avant tout conçu pour mettre la voix en avant plutôt que pour une expérience musicale immersive.

Côté microphone, la technologie Acoustic Fence fait un excellent travail : la voix est claire et bien détachée, même lorsque l’environnement est bruyant. Les interlocuteurs entendent nettement la différence par rapport à un casque classique.

Connection et compatibilité

Le casque gère le multipoint, ce qui permet de rester connecté simultanément à un PC et à un téléphone — un vrai plus au quotidien. La certification Microsoft Teams apporte une intégration parfaite pour les utilisateurs de cette plateforme.

Confort et autonomie

Avec un poids contenu et des coussinets bien rembourrés, le Voyager Focus 2 se fait rapidement oublier, même après plusieurs heures d’utilisation. Il est clairement conçu pour être porté toute la journée.

L’autonomie est également très solide : plusieurs journées de travail sans recharge sont possibles, même avec l’ANC activée, ce qui évite le stress de la batterie en pleine réunion.

Fonctions intelligentes

Les capteurs intégrés (mise en pause automatique, réponse à l’appel lorsque l’on met le casque, alerte si l’on parle en mode muet) améliorent réellement l’expérience utilisateur. Ce ne sont pas de simples gadgets : une fois habitué, on a du mal à s’en passer.

Conclusion.

Le Poly Voyager Focus 2 est un excellent casque professionnel, parfaitement adapté au travail hybride et aux environnements bruyants. Ce n’estun casque audio grand public, mais excelle dans son rôle : offrir des appels clairs, fiables et confortables. En revanche, il se montre moins efficace pour s’isoler lorsqu’il s’agit d’écouter de la musique, l’annulation du bruit étant clairement optimisée pour la voix.

Points Positifs Points Négatifs + Qualité des communications – Prix + Autonomie – Design un peu trop « professionnel » + Gadget – Pas d’immersion musicale

Evaluation.

Configuration : 18/20 Utilisation : 17/20 Fonctions : 16/20 Signal Wifi / Bluetooth : 18/20 Prix : 15/20 Note finale : 16.8/20

Liens d’achat.

En vente sur Amazon : → Voir l’offre ←



Galerie Photo :

Photos du produit :