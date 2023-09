NETGEAR Orbi 970, conçu pour le WiFi 7 et offrant une connectivité révolutionnaire.

Vous êtes à la recherche d’une solution Wi-Fi ultime pour votre maison connectée ? NETGEAR vient de dévoiler son système Wi-Fi maillé Orbi 970, le premier routeur grand public à prendre en charge la nouvelle norme Wi-Fi 7. Avec des vitesses allant jusqu’à 30 Gbit/s.

Le Netgear Orbi 970 promet de révolutionner la connectivité à domicile et d’offrir des performances sans précédent pour les applications gourmandes en bande passante comme la réalité virtuelle, le streaming 8K et le jeu en nuage.

WiFi 7 Et Orbi 970 : La Vitesse Ultime avec Le Nouveau Système De Backhaul Dédié

Prêt à plonger dans le futur du Wi-Fi ? Lisez la suite pour découvrir ce que le Wi-Fi 7 et l’Orbi 970 de NETGEAR peuvent faire pour votre maison. Révolutionnaire, ultrarapide et intelligent, ce système Wi-Fi maillé de pointe est conçu pour libérer tout le potentiel de votre maison connectée.

La nouvelle série Orbi 970 de NETGEAR offre une connectivité WiFi 7 révolutionnaire grâce à son système de backhaul dédié amélioré. Les vitesses allant jusqu’à 27 Gbps et la couverture à 360 degrés dans toute la maison en font le compagnon idéal de votre forfait Fibre 10 Gb/s.

Des performances inégalées

Avec la technologie MLO (Multi Link Operation) brevetée par NETGEAR, la série Orbi 970 peut combiner plusieurs bandes WiFi simultanément pour optimiser la vitesse et la portée. Le backhaul dédié utilise une bande 5 GHz dédiée et une bande 6 GHz pour offrir une vitesse de backhaul WiFi 10 Gb/s entre la base et les satellites.

En outre, la plateforme WiFi 7 Qualcomm® Networking Pro Series offre des performances sans compromis pour les maisons hyper connectées d’aujourd’hui et de demain. Comme pour le reste de la gamme, le système propose une base qui est équipée d’un port Internet 10 Gb/s, d’un port Ethernet 10 Gb/s et de quatre ports Ethernet 2,5 Gb/s.

Au cœur du système, Netgear a intégré pas moins de 12 antennes internes à amplificateur de puissance intégré offrent une couverture WiFi à 360 degrés dans toute la maison.

Avec le lancement de la série Orbi 970, NETGEAR repousse encore les limites de la connectivité domestique. Grâce à cette solution WiFi 7 innovante, la marque annonce le support pour le streaming 8K, le Cloud gaming ou le télétravail.

Design Élégant Et Performant : l’Orbi 970 s’intègre discrètement dans Votre Intérieur

La marque reprend les mêmes codes design que le reste de sa gamme et propose avec l’Orbi 970 un routeur Wi-Fi 7 haut de gamme au design soigné qui s’intègre parfaitement dans votre intérieur. Une forme cylindrique verticale qui se veut à la fois discrète et raffinée.

Pour le reste, on retrouve des fonctions présentes sur les gammes antérieures comme un an d’abonnement à NETGEAR Armor, un bouclier de cyber sécurité qui protège l’ensemble de vos appareils connectés. Il inclut également NETGEAR Smart Parental Controls pour gérer le temps d’écran de vos enfants et les aider à développer de meilleures habitudes numériques.

Prix et Disponibilité.

La série Orbi 970 sera disponible courant novembre en 2 coloris ; Blanc chez les principaux revendeurs et la boutique en ligne NETGEAR France, noir couleur exclusive pour la boutique en ligne NETGEAR France.