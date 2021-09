WH-XB910N, le nouveau casque de Sony « pour faire la fête partout ».

Avec son WH-XB910N, Sony étoffe sa gamme de casques sans fil de type supra aural et propose un casque qui selon ses dires vous permettra de graves dignes d’un club.

En cette fin septembre, Sony a décidé d’étoffer sa gamme de casques sans fil. Avec le modèle WH-XB910N c’est la gamme des bons gros casques de type supra aural qui englobe vos oreilles de gros coussinets que le géant Nipon agrandit.

WH-XB910N, un milieu de gamme bien fourni.

Avec ce casque, Sony propose un nouveau casque sans fil Bluetooth équipé de la technologie EXTRA BASS™. Une technologie que la marque propose également dans ses enceintes portables.

« Cette technologie déploie un son incroyablement profond et percutant »

Dixit la marque.

De plus, Sony annonce l’intégration de sa technologie Bass Duct. Une technologie qui a pour effet d’offrir une meilleure étanchéité à l’air entre les diaphragmes et les tympans. Le casque sans fil Bluetooth WH-XB910N est également muni de la technologie DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) qui a pour objectif de restaurer ses morceaux préférés avec un son haut de gamme, plus fidèle à l’enregistrement original.

Par ailleurs, le casque est équipé de deux micros de surface et de rétroaction. Ces deux micros ont pour mission de capturer plus de son ambiant pour rendre l’écoute plus immersive. La fonction « Adaptive Sound Control » quant à elle permet d’ajuster les paramètres de réduction de bruit par rapport à l’environnement dans lequel vous vous trouvez.

Mais cette fonction va encore plus loin en terme « d’intelligence » sonore :

« Elle apprend même à reconnaître les endroits que l’utilisateur fréquente le plus pour adapter le son à l’environnement. Du bureau à la salle de sport et même dans son café préféré, c’est la garantie d’un son optimisé où que vous soyez ».

Nous déclare Sony.

La plupart de ces fonctions sont par ailleurs accessibles et configurables depuis l’application « Sony | Headphones Connect » à installer sur votre smartphone. Une application disponible pour les utilisateurs d’iPhone ou de smartphone Android.

Bluetooth, Alexa…pour le WH-XB910N.

Comme tout bon casque d’un certain prix, le Sony WH-XB910N est équipé de Bluetooth et pourra être associé à deux appareils simultanément. Il est également compatible avec les assistants Google et Alexa. On notera aussi la présence de la fonction Fast Pair de Google pour appairer le casque avec un appareil Android facilement.

De plus, Swift Pair permet également de coupler facilement les écouteurs avec son ordinateur sous Windows 10 via Bluetooth®.

Enfin, on terminera par vous dire que le casque est équipé d’un système d’arceau pliable pour plus de confort de rangement. À noter aussi que le casque peut être utilisé ne mode filaire via un port jack 3.5mm.

Prix et Disponibilité.

Le WH-XB910N sera disponible en noir et en bleu à partir d’octobre 2021, au prix d’environ 200 €.