MEATER Pro Duo : un nouveau thermomètre de cuisson sans fil avec double sonde

MEATER dévoile le MEATER Pro Duo, un thermomètre de cuisson sans fil pensé pour une utilisation polyvalente et précise. Avec ses deux sondes et une connectivité Wi-Fi étendue, ce modèle de la “Pro Collection” permet de surveiller plusieurs plats à la fois, en toute simplicité, depuis n’importe où dans la maison.

Depuis ses débuts, MEATER se spécialise dans les thermomètres de cuisson sans fil, visant à simplifier le suivi des températures tout en assurant des résultats fiables. Avec le MEATER Pro Duo, la marque répond aux besoins des amateurs de cuisine comme des professionnels, en proposant un modèle qui facilite la cuisson de plusieurs plats simultanément et garantit des températures contrôlées.

MEATER Pro Duo, Double sonde pour une précision accrue

Le MEATER Pro Duo intègre deux sondes en métal inoxydable, chacune équipée de plusieurs capteurs : cinq internes et un ambiant. Ces sondes mesurent avec précision la température interne des aliments jusqu’à 105 °C et l’ambiance jusqu’à 537 °C, permettant un suivi détaillé de chaque étape de cuisson. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour des méthodes de cuisson variées, du barbecue à la friture, en passant par le sous-vide ou la cuisson au four.

Couverture Wi-Fi et Cloud pour un suivi à distance.

L’un des atouts majeurs du MEATER Pro Duo est sa couverture Wi-Fi illimitée, permettant aux utilisateurs de suivre les températures depuis n’importe quel endroit dans la maison via l’application MEATER. Connecté au MEATER Cloud, le thermomètre envoie des notifications et fournit des recommandations en temps réel, rendant possible le contrôle à distance de plusieurs cuissons simultanées depuis un smartphone ou une tablette.

Conception durable et adaptée aux différents types de cuisson

Les sondes en acier inoxydable du MEATER Pro Duo sont résistantes à l’eau, compatibles avec le lave-vaisselle et conçues pour diverses techniques de cuisson, comme la cuisson au four, le grill ou le barbecue en extérieur. Cette durabilité permet une utilisation prolongée et un entretien facilité, répondant aux besoins de cuisine régulière et intensive.

Recharge rapide et autonomie longue durée

Le MEATER Pro Duo est équipé d’un système de recharge rapide USB-C. Un temps de recharge de cinq minutes offre jusqu’à deux heures d’utilisation, tandis qu’une recharge complète de 30 minutes permet une autonomie de 24 heures. Cette fonctionnalité assure une disponibilité continue pour des cuissons longues sans avoir à se soucier de la charge, particulièrement utile pour les préparations nécessitant une cuisson précise et prolongée.

Prix et disponibilité

Le MEATER Pro Duo est disponible sur le site officiel de MEATER au prix de 199,95 €.

Récapitulatif technique

Nombre de sondes : Deux sondes en acier inoxydable

: Deux sondes en acier inoxydable Type de capteurs : Cinq capteurs internes et un capteur ambiant par sonde

: Cinq capteurs internes et un capteur ambiant par sonde Température maximale des sondes : Jusqu’à 105 °C (221 °F) pour les aliments

: Jusqu’à 105 °C (221 °F) pour les aliments Température maximale ambiante : Jusqu’à 537 °C (1000 °F) pour les températures externes

: Jusqu’à 537 °C (1000 °F) pour les températures externes Précision de mesure : Précision certifiée pour un suivi fiable et détaillé

: Précision certifiée pour un suivi fiable et détaillé Connectivité : Wi-Fi illimitée avec accès au MEATER Cloud

: Wi-Fi illimitée avec accès au MEATER Cloud Suivi à distance : Contrôle des cuissons en temps réel via l’application MEATER

: Contrôle des cuissons en temps réel via l’application MEATER Compatibilité des appareils : Application MEATER disponible pour iOS et Android

: Application MEATER disponible pour iOS et Android Recommandations de cuisson : Suggestions et alertes intégrées dans l’application

: Suggestions et alertes intégrées dans l’application Étanchéité des sondes : Sondes résistantes à l’eau, adaptées au lave-vaisselle

: Sondes résistantes à l’eau, adaptées au lave-vaisselle Durabilité des sondes : Conception en acier inoxydable pour résister aux hautes températures

: Conception en acier inoxydable pour résister aux hautes températures Méthodes de cuisson compatibles : Friture, cuisson sous-vide, barbecue, cuisson au four et en plein air

: Friture, cuisson sous-vide, barbecue, cuisson au four et en plein air Recharge rapide : USB-C, avec cinq minutes de recharge pour deux heures d’utilisation et 30 minutes pour 24 heures d’autonomie

: USB-C, avec cinq minutes de recharge pour deux heures d’utilisation et 30 minutes pour 24 heures d’autonomie Autonomie complète : Plus de 24 heures de fonctionnement continu avec une charge complète

: Plus de 24 heures de fonctionnement continu avec une charge complète Dimensions du produit : Sondes fines et discrètes pour une insertion facile dans différents types d’aliments

: Sondes fines et discrètes pour une insertion facile dans différents types d’aliments Design : Finition élégante et moderne en acier inoxydable

: Finition élégante et moderne en acier inoxydable Accessoires inclus : Boîtier de charge USB-C pour un rangement et une recharge rapide

: Boîtier de charge USB-C pour un rangement et une recharge rapide Prix : 199,95 € (disponible sur MEATER.com)

