Le Wi-Fi 6, pourquoi c’est mieux ?

Depuis quelques temps et avec l’arrivée des nouvelles box, on entend plus parler que de WiFi 6. Mais beaucoup d’entre vous se demande ce que le WiFi 6 représente par rapport au 802.11n/ac. Dans cet article nous allons vous expliquer les améliorations que le Wi-Fi 6 apporte par rapport aux autres normes Wi-Fi.

Le développement rapide des différentes normes

En 20 ans d’existence, le Wi-Fi a connu 6 versions :

Wi-Fi 1 (802.11 b), sorti en 1999

Wi-Fi 2 (802.11a), également sorti en 1999

sorti en 2003, le Wi-Fi 3 (802.11 g)

Wi-Fi 4 (802.11n), sorti en 2009

Wi-Fi 5 (802.11ac), sorti en 2014

sorti en 2019, le Wi-Fi 6 (802.11ax)

Il convient de noter que les trois premières versions du Wi-Fi n’ont pas officiellement de numéro. C’est à partir de la norme 802.11n, que le système de numérotation des versions a été introduit.

Quoi de plus avec le Wi-Fi 6 ?

La norme Wi-Fi 6 a été conçue pour augmenter la capacité du réseau et améliorer les performances des réseaux domestiques. De fait, elle vous offrira des débits Wi-Fi plus rapides avec des connexions fiables, afin que vous puissiez profiter d’un streaming sans mémoire tampon et de téléchargements plus rapides. Par ailleurs, vous allez également pouvoir ajouter plus d’appareils domestiques intelligents sans que cela ralentisse votre expérience Internet.

Le Wi-Fi 6 améliore l’expérience Internet dans les foyers multi-appareils

La nouvelle norme Wi-Fi, Wi-Fi 6, s’appuie sur la technologie déjà excellente du Wi-Fi 5 (802.11ac). Malheureusement, le Wi-Fi 5 n’est plus en mesure d’offrir la meilleure expérience Wi-Fi dans les foyers multi-appareils. Les maisons intelligentes accueillent plus d’appareils sur le réseau Wi-Fi domestique. Le WiFi 6 utilise un mode d’accès multiple par répartition en fréquence (OFDMA) pour augmenter l’efficacité globale du réseau. Cela permet à plusieurs appareils avec différentes exigences de bande passante de se connecter sur un seul et même réseau Wi-Fi.

Le Wi-Fi 6 accélère encore plus la vitesse de connexion et augmente la portée de connexion

Alors, dans la technologie Wi-Fi, chaque bande de fréquence (2,4 GHz ou 5 GHz) est constituée de flux à travers lesquels les données Wi-Fi transitent. Les Wi-Fi 5 et Wi-Fi 6 transportent le plus grand nombre de flux, permettant d’avoir des vitesses de connexion exprimées en gigabit. La norme Wi-Fi 6 augmente encore plus le nombre de flux. Il était de 8 sur le Wi-Fi 5, et maintenant il est de 12 sur le Wi-Fi 6.

Cette augmentation des flux offre une vitesse de connexion plus élevée et les appareils connectés sur le réseau Wi-Fi 6 ont plus de chemins pour communiquer avec le routeur Wi-Fi. En fait, les appareils clients compatibles Wi-Fi 6 bénéficient d’une augmentation de 40 % de la vitesse de connexion par rapport à ceux qui sont compatibles avec le Wi-Fi 5.

Les routeurs Wi-Fi 6 sont parfaits pour le streaming en UHD 4K et 8 K

Ainsi, la diffusion et la lecture de vidéo en résolution 4 K ou 8 K nécessitent une connexion stable à très haut débit. Par ailleurs, dans les foyers comptant plusieurs utilisateurs, la diffusion de vidéo haute définition en continu exerce une charge encore plus importante sur le réseau. Avec une combinaison de processeurs ultrarapides, une mémoire vive accrue et un nombre élevé de flux radio, les routeurs Wi-Fi 6 peuvent parfaitement gérer la lecture en streaming de vidéo 4 K et même 8 K sans mise en mémoire tampon ou autre ralentissement ennuyeux que vous rencontrez déjà avec la précédente génération de technologie Wi-Fi.

Quels sont les produits compatibles Wi-Fi 6 ?

Alors, les smartphones ont été parmi les premiers appareils à intégrer la prise en charge de la norme Wi-Fi 6. En outre, Samsung a été le premier avec le Galaxy S10. Cependant, Apple, LG, Huawei et d’autres ont rapidement emboîté le pas. Pour l’instant, la liste des téléphones pouvant se connecter à des vitesses Wi-Fi 6 plus rapides comprend :

Aujourd’hui, de plus en plus d’ordinateurs portables sont proposés avec la prise en charge du WiFi 6 comme option de série, dont :

Bien évidemment, pour que tous ces appareils puissent se connecter à un réseau Wi-Fi 6, il faut un routeur compatible pour gérer le réseau domestique.

Le WiFi 6 n’est pas encore pris en charge sur de nombreux autres types d’appareils, comme les téléviseurs et les gadgets pour maison intelligente. Cela devrait toutefois changer au cours des prochains mois.