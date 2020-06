Poco, un vibromasseur connecté Bluetooth.

Dans le monde du sextoy, des sextoys d’un nouveau genre apparaissent. Des sextoys connectés qui peuvent être pilotés depuis un smartphone. Ainsi, Poco vient agrandir un peu plus cette catégorie high-tech dans l’univers du plaisir.

Il y a seulement quelques jours nous vous annoncions l’arrivée du Poco F2, un smartphone de la marque Poco filiale de Xiaomi. Le Poco de Mysteryvibe n’a rien à voir avec ce smartphone. Bien qu’il pourrait être piloté par ce smartphone.

Poco, un autre sextoy connecté et Bluetooth.

Alors, ce nouveau vibromasseur arrive de la marque MysteryVibe qui n’en est pas à son premier essai. En effet, la marque avait proposé il y a 3 ans maintenant son premier vibromasseur connecté qui répondait au nom de Crescendo.

Depuis la marque a fait du chemin et propose désormais un nouveau modèle, le Poco. Ce nouveau venu est moins « déformable que le Crescendo. De fait, il s’articule sur seulement trois parties. Ce qui cependant ne semble pas être un désavantage selon la marque.

Ce modèle est équipé de deux moteurs et d’une partie ou on trouve des boutons de contrôle. Le vibromasseur fait 15 cm de long pour un diamètre de 2,5 cm sur l’extrémité. R2sistat à l’eau et conçu en silicone, il est associé à un smartphone via Bluetooth.

Une application pour donner du plaisir.

Mysteryvibe a en outre conçu une application qui permettra de faire vibrer le sextoy par simple pression sur l’écran du smartphone ou en sélectionnant les fonctions. En outre, MysteryVibe annonce jusqu’à 16 intensités différentes pour ce vibromasseur.

Pour ce qui est de sa recharge, pas de solution de charge sans fil. En effet, il faudra avec ce modèle utilisé un câble USB.A noté qu’outre le téléphone, il est possible d’utiliser les touches présentes sur le vibromasseur Poco.

Le Poco est disponible en bleu turquoise et est proposé sur la boutique en ligne de mysteryvibe au prix de 79.95€.