La SquareOne devient « open source ».

Wizama, la start-up à l’origine de la console de jeux de société SquareOne® annonce l’ouverture de sa plateforme pour permettre aux développeurs de jeux, studios et créatifs de créer leur propre jeu.

SquareOne, la console de jeu de société numérique.

Avant tout un petit rappel pour ceux qui auraient oublié en quoi consiste la SquareOne. Il s’agit d’une console de jeu de société numérique développée par la jeune entreprise Wizama. Cette nouvelle console d’un nouveau genre peut être assimilée à un jeu de société sur lequel on est venue mettre de l’interactivité numérique comme le jeu SkyLander sur la Wii.

La console de jeu numérique propose une série de jeu qui s’accompagne d’accessoire à placer sur le plateau de la console.

Désormais, Wizama met son portail à disposition des développeurs de jeux pour proposer des nouveautés en exclusivité ou expérimenter ses talents de créateur ! Une manière pour l’entreprise de gonfler son catalogue de jeu sans devoir forcément investir dans le développement de ceux-ci.

Ouverte pour plus de créativité !

Avec cette nouvelle vision de l’entreprise, celle-ci veut élargir son spectre des possibles et permettre à tout créateur de contenu numérique de venir proposer ses propres jeux sur la console de jeu de société numérique SquareOne.

Ainsi, l’entreprise fournit, non seulement un accès à la plateforme de jeu, mais aussi un de jeu de société numérique SquareOne. Par ailleurs, les créateurs pourront proposer leurs jeux sur le store Wizama aux joueurs SquareOne® et décider du prix de vente. Ils recevront jusqu’à 75% des revenus générés.

L’entreprise souligne que la liberté de création se veut la plus large possible. Et ce afin de séduire également le plus de joueurs, et ce quel que soit leur style de jeu. Un choix qui permet à l’entreprise d’élargir très largement son panel de jeux sans rester enfermée dans des styles de jeu définis.

Prix et Disponibilité.

Pour rappel, la console SquareOne® de Wizama est disponible en prévente via Indiegogo et sera officiellement lancée fin 2021.