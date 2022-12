SYMFONISK floor lamp speaker, la nouvelle lampe enceinte d’IKEA.

Avec cette nouvelle « SYMFONISK floor lamp speaker », Ikea renouvelle son partenariat avec Sonos pour proposer à ses clients en quête de design une nouvelle solution connectée audio. Une manière d’intégrer plus facilement, l’audio au design de votre salon.

Voilà un moment maintenant que le géant suédois du meuble s’est engouffré dans le marché du connecté et du high-tech. De fait, la marque propose désormais des ampoules connectées et aussi des lampes connectées qui sont également des enceintes audio connectées.

Test : IKEA SYMFONISK, Photo pour cadre enceinte. Nous avions eu l’occasion de tester et de vous présenter le cadre/enceinte design de chez IKEA à travers sa gamme Symfonisk (dont vous retrouverez le test ICI). Aujourd’hui, il s’agit d’un accessoire…

SYMFONISK floor lamp speaker, dans la continuité.

Cette nouvelle lampe SYMFONISK floor lamp speaker est une fois de plus le fruit du partenariat entre IKEA et Sonos. Elle se présente cette fois sous la forme d’un lampadaire sur pied design. Sur le haut de la lampe, on retrouve la partie luminaire qui viendra éclairer toute la pièce. Le support central quant à lui n’est autre que l’enceinte développée par Sonos.

Une enceinte qui comme pour toutes les enceintes de la marque Sonos est équipée de Wi-Fi. Il sera ainsi possible à l’utilisateur de régler le volume sonore ou sélectionner sa source audio ou son morceau préféré directement depuis l’application proposée par Sonos.

Une lampe audio connectée pilotée via smartphone.

En effet, autre particularité de cette lampe, elle peut être également pilotée par l’application intelligente IKEA Home. L’occasion pour le géant suédois d’associer cette nouvelle lampe SYMFONISK floor lamp speaker au reste de sa gamme.

En effet, associée aux autres produits comme le cadre photo SYMFONISK avec enceinte WiFi , la lampe à poser SYMFONISK avec enceinte WiFi, il sera possible de créer au sein de la maison une ambiance sonore de type multiroom.

Prix et Disponibilité.

Le nouveau haut-parleur de lampadaire SYMFONISK sera disponible dans tous les marchés IKEA à partir de janvier 2023. Pour ce qui est de son prix, IKEA préserve le suspense et souligne qu’il sera disponible lors de la mise en vente dans ses magasins.