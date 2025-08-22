Flybox 5G+ Home avec Wi-Fi 7 : Orange muscle sa connectivité domestique

Avec l’arrivée de la Flybox 5G+ Home, Orange propulse ses abonnés dans une nouvelle ère de la connectivité résidentielle. Compatible avec le Wi-Fi 7, cette box vient renforcer les solutions alternatives à la fibre, tout en s’appuyant sur la puissance des réseaux mobiles de dernière génération.

La gamme d’Orange s’étoffe avec un produit pensé pour les zones non couvertes par la fibre ou les logements sans accès ADSL. L’opérateur mise ici sur la convergence des technologies 5G millimétrique et Wi-Fi nouvelle génération, pour proposer une expérience fluide, stable et ultra-rapide, même à domicile.

Une réponse à la fracture numérique

Dans un contexte où l’accès à internet reste inégal selon les territoires, Orange poursuit sa stratégie d’inclusion numérique. La Flybox 5G+ Home s’adresse avant tout aux foyers qui ne bénéficient pas encore de la fibre optique.

Grâce au réseau 5G, notamment dans sa version 5G millimétrique, cette box peut offrir des débits comparables, voire supérieurs, à ceux de certaines connexions fixes.

L’appareil est conçu pour fonctionner sans ligne téléphonique ni travaux d’installation : il suffit d’insérer une carte SIM Orange, de brancher la box, et de profiter instantanément d’une connexion haut débit. Une solution simple, rapide et modulable.

Wi-Fi 7 : vers une expérience domestique repensée

Le Wi-Fi 7, intégré dans cette Flybox, marque une étape majeure dans l’évolution du sans-fil domestique. Avec des vitesses allant jusqu’à 30 Gb/s, une latence réduite et une gestion optimisée des connexions multiples, il redéfinit les usages à la maison : streaming 4K et 8K, jeux en ligne, télétravail, objets connectés…

Grâce à cette norme, la Flybox 5G+ Home peut gérer sans ralentissement les flux simultanés d’une maison connectée. De quoi offrir une expérience homogène et stable, même dans les foyers comptant plusieurs utilisateurs et équipements connectés.

Une installation simplifiée pour un usage immédiat

Orange met ici l’accent sur la facilité de mise en œuvre. Aucun rendez-vous technique n’est requis. Le client reçoit la box, l’installe en quelques minutes, et bénéficie instantanément d’une connexion. L’application Orange & Moi permet ensuite de gérer les réglages, le contrôle parental ou encore les statistiques d’usage.

L’autonomie est également au cœur du dispositif : les utilisateurs peuvent changer la localisation de la box dans leur logement, pour optimiser la réception du signal mobile en fonction de la configuration de leur intérieur.

Une alternative aux box traditionnelles

Avec ce produit, Orange confirme sa volonté de diversifier ses accès à internet, au-delà des solutions filaires. La Flybox s’adresse aux zones rurales comme aux usagers urbains recherchant une connexion sans engagement complexe. C’est aussi une option idéale en résidence secondaire, lors d’un déménagement ou pour des usages temporaires.

Elle répond également aux besoins des professionnels nomades ou des télétravailleurs exigeants. La stabilité du Wi-Fi 7 couplée à la vitesse de la 5G+ en fait un outil pertinent dans de nombreuses situations où une connexion fixe classique est absente ou insatisfaisante.

Tarification et disponibilité

La Flybox 5G+ Home est disponible dès maintenant sur le site d’Orange et dans les boutiques de l’opérateur. Le forfait associé est proposé sans engagement, avec des volumes de données allant jusqu’à 500 Go par mois selon les options. Orange offre également des outils de suivi de consommation et d’optimisation du signal.

L’opérateur cible à la fois les particuliers et les professionnels à la recherche d’une solution flexible, rapide à déployer, et performante.

Récapitulatif technique

Technologie réseau : 5G+ (Sub-6 GHz et mmWave)

Wi-Fi : Wi-Fi 7 (802.11be)

Débit théorique : jusqu’à 30 Gb/s

Installation : plug & play, sans intervention technique

Compatibilité : carte SIM Orange (forfait spécifique Flybox)

Interface de gestion : application mobile Orange & Moi

Usage recommandé : zones non fibrées, télétravail, usage mobile ou temporaire

Consommation data : forfaits jusqu’à 500 Go/mois

