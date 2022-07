Hypercube Nano, un cube lumineux connecté high-tech.

Avec l’Hypercube Nano vous allez pouvoir frimer auprès de vos amis geek ou non avec ce qui pourrait être un objet de décoration high-tech ou une sorte d’artefact magique !

Dans le monde du high-tech, il faut l’avouer, on trouve de tout. Des objets insolites qui ne servent à rien. Des produits ratés qui sont tombés dans l’oubli. Des produits high-tech qui servent au quotidien. Bref autant dire qu’il y a de tout.

Cette fois, c’est la société Hyperspace Lighting basée à San Diego aux États-Unis qui nous propose un objet connecté high-tech qui avouons-le est davantage destiné au geek et aux fans d’objet insolite tech.

WOWCube® System, une revisite du Rubik’s Cube. Avec son WOWCube® System la société Cubios remet au gout du jour le concept du Rubik’s Cube tout en lui ajoutant une touche connectée Bluetooth et des écrans pour devenir une multi…

Hypercube Nano, un cube pas comme les autres !

Alors oui, une fois de plus on vous propose un objet pour le moins original et qui plus est un cube. Alors non, il ne s’agit pas d’un nouveau « Rubik’s Cube » moderne comme celui qu’on vous a présenté il y a quelque temps.

L’ Hypercube Nano est un cube lumineux qui se compose de 132 LEDs dont 11 Leds par arrête. Il mesure 14 cm de côté pour un poids de 500 grammes. Les LEDs sont multi chromatiques et affichent 16 millions de couleurs.

Du Wi-Fi pour des séquences lumineuses au choix.

Effectivement, la particularité de ce cube est qu’il est doté de Wi-Fi. Du Wi-Fi qui permet de synchroniser l’Hypercube Nano avec une application dédiée pour smartphone (compatible Android et iOS). L’application offre la possibilité de créer soi-même sa séquence lumineuse ou de choisir parmi les 256 variantes créées par la marque. En outre, il est également possible de faire réagir le cube via le son. Un peu à la manière d’une rampe de spot. Pour ce qui est de son alimentation, le cube est alimenté via un port USB-C.

Pour information, la société n’en est pas à son premier cube. En effet, elle avait déjà lancé un cube similaire, mais plus grand. Avec l’Hypercube Nano, elle exploite donc tout son savoir-faire acquis avec son premier cube pour concevoir ce modèle plus petit. On signalera également qu’avec le cube, l’entreprise propose un socle qui permettra de déposer le cube sur un de ses angles pour donner un style.

Prix et Disponibilité.

Pour les plus intéressés, sachez que le cube est commercialisé aux alentours des 150€. Les premiers exemplaires seront livrés d’ici le mois de décembre.