HP Smart Tank 7000,  l’imprimante destinée aux impressions en volume.

Avec la nouvelle HP Smart Tank 7000, HP propose une nouvelle solution d’impression destinée tout particulièrement aux TPE et à tous les utilisateurs qui impriment quotidiennement.

HP est un poids lourd dans le monde de l’impression sur le marché des imprimantes grand public et pour les PME. S’appuyant sur la longue tradition d’HP en matière de développement de produits, la marque lève le voile sur cette nouvelle solution d’impression.

HP Smart Tank 7000, une imprimante écologique ?

Tout d’abord, HP souligne que la gamme HP Smart Tank 7000 est la première imprimante à réservoir d’encre HP fabriquée à partir de plus de 25 % de plastique recyclé. Une imprimante qui en outre est en mesure d’imprimer en recto-verso de manière automatique. Par ailleurs, la gamme HP Smart Tank 7000 fait partie des imprimantes multifonctions. En effet, outre le simple fait d’imprimer, elle peut aussi scanner des documents et être utilisée comme photocopieur.

Une solution qui devient de plus en plus courante dans le segment des imprimantes grand public ou pour PME. Alors pour ce qui concerne cette nouvelle gamme HP Smart Tank 7000, HP annonce deux modèles : HP Smart Tank 7300 et HP Smart Tank 7600. La différence entre les deux modèles se situe pour la première avec une interface avec des boutons intuitifs. La seconde quant à elle hérite d’un écran tactile de 7.6cm.

Pour le reste les deux imprimantes sont globalement similaires avec un chargeur automatique de documents capable d’accueillir 35 pages. Et le fait que HP fournit des bouteilles d’encre qui offrent jusqu’à 3 ans d’encre HP authentique.

Connexion et installation aisée via smartphone.

Les imprimantes HP Smart Tank 7000 sont équipées du Wi-Fi double bande. Ce Wi-Fi permet non seulement de connecter l’imprimante de manière sans fil à votre réseau domestique, mais en plus le Wi-Fi permet de configurer facilement l’imprimante via l’application HP Smart.

Prix et Disponibilité.

La gamme HP Smart Tank 7000 sera disponible dès décembre à partir de 299,90€ TTC.