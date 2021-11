Les pénuries mondiales de puces freinent les ventes de smartphones.

Selon Canalys, les pénuries mondiales de puces ont impacté les ventes du segment des smartphones au cours du troisième trimestre. Cela pourrait d’ailleurs continuer au cours du prochain trimestre. Et ce même dans la catégorie des smartphones haut de gamme.

Sommes-nous en passe de subir une nouvelle chute des ventes dans le segment des smartphones. Selon une étude faite par le cabinet d’analyse Canalys, les pénuries mondiales de puces ont généré des stocks limités pour les fabricants de smartphones au cours du troisième trimestre. Cette pénurie de puces entraînant une baisse des expéditions de 6% en glissement annuel, a révélé Canalys.

Pénuries mondiales de puces, Samsung, Apple, tous impactés.

Effectivement, selon Canalys, tous les constructeurs ont été impactés et sur toutes leurs chaines de production à causes des pénuries mondiales de puces. Ainsi, Samsung a d’ores et déjà annoncé du retard sur les livraisons de son Samsung Galaxy Note. Preuve que cette pénurie ne touche pas uniquement les smartphones d’entrée de gamme, mais également le haut de gamme.

Des pénuries mondiales de puces, qui selon les calculs de Canalys, ont entrainé une baisse des ventes dans le secteur du téléphone mobile de 6% entre le troisième trimestre 2021 par rapport au troisième trimestre 2020. Effectivement, cette année pour cette période se sont vendues 325,5 millions d’unités contre 348 millions d’unités au troisième trimestre 2020.

Il est donc important que les chaines de production tournent à nouveau à plein régime pour satisfaire la demande en matière de smartphone. Une demande qui si elle stagnait depuis plusieurs années est repartie à la hausse depuis l’année passée avec l’arrivée de la 5G.

A lire également : 50% Des Gens Prêts À Changer De Smartphone Pour Un Smartphone 5G. C’est en tout cas ce qui ressort d’une étude de marché faite par Strategy Analytics, société spécialisée dans les analyses et statistiques de marchés. Le marché de la 5G devrait d’ailleurs exploser…

De fait, alors que peu de consommateurs ne voyaient la nécessité de remplacer leur smartphone (qu’il conservaient pour 2-3 ans) , la 5G a boosté les ventes en proposant une réelle « nécessité » à remplacer son smartphone vers un modèle 5G.

En outre, les constructeurs de smartphones chinois ont su proposer des offres agressives en proposant des smartphones milieu de gamme entre 180€-300€ qui sont équipés de 5G. Ce qui a donné une bonne raison aux consommateurs de remplacer leur smartphone.