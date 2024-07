Honor Magic Vs3 : Un Nouveau Smartphone Dévoilé

Le Honor Magic Vs3 arrive sur le marché, dévoilant son design et ses fonctionnalités avant son lancement officiel le 12 juillet. Ce nouveau modèle vise à offrir des options supplémentaires aux amateurs de smartphones.

Plus besoin de vous présenter la marque Honor. On la suit depuis quelques temps déjà et si vous suivez notre actualité vous connaissez aussi cette marque chinoise qui ne cesse d’évoluer et de prednre des parts de marché.

Honor Magic Vs3 Design et Performances

Le Honor Magic Vs3 se distingue par un design soigné et des lignes modernes. La marque propose un smartphone qui associe esthétique et performance. Difficile d’avoir les informations en détail dans la mesure ou les informations nous arrivent directement depuis la boutique en ligne d’Honor Chine.

Spécifications Techniques

Le Honor Magic Vs3 serait apparemment doté d’un processeur Snapdragon 8 Gen 2 SoC et pour ce qui est de la mémoire de stoclage, il devrait être proposé avec des capacité de 256Go, 512Go, 1To.

Date de Sortie et Prix

Le Honor Magic Vs3 sera officiellement lancé le 12 juillet. Le prix de cet appareil n’a pas encore été confirmé.

Récapitulatif Technique

Écran : AMOLED

: AMOLED Batterie : Grande capacité

: Grande capacité Caméra : Haute résolution

: Haute résolution Processeur : Performant avec une mémoire RAM étendue

: Performant avec une mémoire RAM étendue Stockage : Options variées

: Options variées Sécurité : Reconnaissance faciale et lecteur d’empreintes digitales

: Reconnaissance faciale et lecteur d’empreintes digitales Connectivité : Support de la 5G

