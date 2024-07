Eton College : Une nouvelle politique numérique avec l’interdiction des smartphones

Eton College, une institution éducative renommée en Angleterre, a annoncé l’interdiction des smartphones pour les élèves de première année, qui seront remplacés par des téléphones Nokia basiques. Cette initiative vise à répondre aux défis posés par l’utilisation des technologies modernes dans le contexte scolaire.

Eton College, situé près de Windsor, est célèbre pour ses anciens élèves prestigieux, y compris des membres de la famille royale britannique comme le prince William et le prince Harry.

Les détails de la politique d’Eton College

À partir de septembre 2024, les élèves de première année à Eton College recevront des téléphones Nokia basiques pour une utilisation en dehors des heures de classe, en plus de tablettes iPad pour leurs études académiques. Cette politique a pour but de minimiser les distractions liées aux smartphones et de favoriser un environnement d’apprentissage plus concentré.

Effets de l’interdiction des smartphones sur l’éducation

Des recherches montrent que l’interdiction des smartphones dans les écoles peut améliorer les résultats scolaires et réduire l’anxiété chez les élèves. Par exemple, une étude réalisée au Danemark a révélé que l’interdiction des téléphones pendant les pauses augmentait l’activité physique des enfants. Aux États-Unis, une étude a montré que les élèves utilisant moins leurs téléphones avaient de meilleurs résultats scolaires et ressentaient moins de stress.

Raisons de la mise en œuvre de la politique

Eton College a expliqué que les smartphones peuvent être une source importante de distraction et de stress pour les élèves. En fournissant des téléphones basiques, l’école espère encourager les élèves à se concentrer davantage sur leurs études et à adopter des modes de communication plus directs et sains.

Réactions à la nouvelle politique

La nouvelle politique a suscité diverses réactions parmi les élèves et les parents. Certains soutiennent cette initiative qui vise à réduire les distractions numériques, tandis que d’autres craignent que cela n’affecte la connectivité sociale des élèves. Néanmoins, l’école maintient que cette mesure fait partie d’une stratégie plus large pour équilibrer les avantages et les défis de la technologie dans l’éducation.

