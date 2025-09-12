Odin 3 : présentation de cette nouvelle référence du jeu portable

L’Odin 3 s’annonce comme une console de jeu portable Android haut de gamme, conçue pour répondre aux attentes des joueurs exigeants. Dotée d’un écran AMOLED 6 pouces à 120 Hz, elle promet une expérience fluide et immersive. La marque étoffe son catalogue avec cette version qui se place comme le successeur de l’Odin 2, avec des améliorations marquées en performance comme en design.

AYN Technologies s’est imposée dans le segment des consoles de jeu Android portables grâce à ses précédentes générations d’Odin. Avec l’Odin 2, la marque avait déjà mis en avant la puissance, l’autonomie, et une interface bien adaptée aux passionnés d’émulation et de jeux mobiles. Avec l’Odin 3, la gamme du constructeur s’agrandit vers la performance pure, en intégrant le processeur Snapdragon 8 Elite, de nouvelles configurations de mémoire et stockage, et une interface matérielle affinée.

Spécifications techniques de l’Odin 3

L’Odin 3 est équipée d’un écran AMOLED de 6 pouces affichant une résolution de 1920×1080 pixels avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, assurant une fluidité idéale pour le jeu. Côté processeur, elle inaugure le Snapdragon 8 Elite, offrant un gain notable de performance graphique et multitâche.

Quatre configurations mémoire sont proposées : 8/128 Go, 12/256 Go, 16/512 Go et 24 Go de RAM avec 1 To de stockage, en UFS 3.1 ou 4.0 selon le modèle. La console intègre aussi une batterie de 8 000 mAh, la charge rapide 60 W, et une connectivité de pointe : Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, port USB‑C DisplayPort Alt Mode, jack 3,5 mm, et microSD.

Améliorations par rapport à l’Odin 2

L’Odin 3 améliore plusieurs aspects clés par rapport à son aînée. L’écran passe de 60 à 120 Hz, doublant la fluidité d’affichage. Le nouveau Snapdragon 8 Elite dépasse nettement le Snapdragon 8 Gen 2 en performances CPU et GPU. Le design a été revu pour un meilleur grip, des sticks analogiques de type hall-effect plus précis et durables, et une ergonomie générale optimisée. De plus, la console est proposée en quatre niveaux de configuration, permettant d’ajuster les performances et le prix selon les besoins. Enfin, elle conserve le refroidissement actif, amélioré pour mieux gérer la montée en température pendant les longues sessions.

Points faibles à surveiller

Malgré ses nombreuses qualités, l’Odin 3 présente quelques limites à surveiller. D’abord, la compatibilité logicielle — notamment les drivers pour le GPU — suscite quelques interrogations chez les utilisateurs, surtout dans le cadre de l’émulation avancée. La gestion de la chaleur pourrait devenir un enjeu avec une telle puissance dans un format compact, même si le refroidissement actif est présent. Autre point : la charge rapide à 60W est légèrement inférieure à certains concurrents qui montent au-delà. Enfin, si le tarif d’entrée reste raisonnable, les versions supérieures (Ultra notamment) font grimper significativement la facture.

Public cible et usages recommandés

L’Odin 3 s’adresse clairement aux passionnés de jeu portable, qu’ils soient amateurs de jeux Android récents ou d’émulation de consoles rétro jusqu’aux générations modernes. Elle conviendra aux utilisateurs qui veulent une console performante, durable, et bien conçue, avec un écran haut de gamme. À l’inverse, elle n’est pas pensée pour les petits budgets ni pour ceux qui recherchent une console minimaliste et ultra légère. Elle mise sur la performance, la polyvalence et la qualité de fabrication, quitte à perdre un peu en compacité ou en autonomie extrême.

Récapitulatif technique

Écran : AMOLED 6″ FHD (1920×1080) – 120 Hz

Processeur : Snapdragon 8 Elite

RAM : 8, 12, 16 ou 24 Go LPDDR5x

Stockage : 128 Go / 256 Go / 512 Go / 1 To (UFS 3.1 ou 4.0) + slot microSD

Batterie : 8 000 mAh

Charge rapide : 60 W

Connectivité : Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

Ports : USB‑C (DisplayPort Alt Mode), jack 3,5 mm, microSD

Refroidissement : Actif avec ventilateur intégré

