WD My Book™ 26 To : la sauvegarde XXL pour les particuliers

Archiver ses souvenirs numériques ne relève plus de la simple précaution. À l’heure où nos vies s’entrelacent avec les fichiers, vidéos 4K, photos HDR et autres documents volumineux, Western Digital franchit une nouvelle étape avec son WD My Book™ 26 To, une solution de stockage pensée pour les particuliers en quête de sérénité numérique.

La marque américaine Western Digital étoffe sa gamme en dévoilant un disque dur externe de 26 téraoctets, un record dans cette catégorie. Ce modèle s’adresse aux utilisateurs domestiques qui jonglent avec des téraoctets de contenu tout en recherchant fiabilité et simplicité de sauvegarde. Intégrant le logiciel Acronis® True Image™, le WD My Book™ offre un duo performant pour automatiser les copies de fichiers et renforcer la sécurité contre les cybermenaces.

Un disque dur de 26 To pour répondre aux usages modernes

La gamme du constructeur s’agrandit pour mieux coller aux besoins actuels des utilisateurs : montages vidéo 8K, bibliothèques photo haute résolution, enregistrements de gameplay, sans oublier les sauvegardes complètes de systèmes. Le WD My Book™ 26 To répond à cette demande exponentielle avec une capacité de stockage qui rivalise avec certaines solutions professionnelles.

Avec ce disque, fini les compromis : il devient possible de centraliser toute sa vie numérique sur un seul appareil. L’approche plug-and-play permet une prise en main immédiate, compatible avec Windows® dès la sortie de la boîte, tout en restant formatable pour MacOS si besoin.

Une solution pensée pour la protection des données personnelles

Western Digital ne se contente pas d’augmenter la capacité. Le WD My Book™ est également un bouclier contre les imprévus numériques. Grâce au logiciel Acronis® True Image™, les utilisateurs bénéficient de fonctionnalités de sauvegarde automatique, de clonage de disque, et surtout, d’une protection contre les ransomwares.

Cette double approche – matérielle et logicielle – fait du My Book™ une solution de confiance pour les particuliers soucieux de la sécurité de leurs données. La prise en charge du chiffrement matériel par mot de passe offre une couche de sécurité supplémentaire.

Une réponse aux enjeux de la transformation numérique

« À mesure que les besoins en stockage augmentent avec la montée en puissance des vidéos 4K, 8K, de l’intelligence artificielle et de l’analyse de données, nous sommes heureux d’annoncer ces solutions de 26 To », souligne Nicolas Frapard de Western Digital. La marque s’aligne sur une réalité : le zettaoctet n’est plus un fantasme futuriste mais un défi présent.

Avec ce nouveau modèle, Western Digital accompagne les particuliers dans cette transition, en leur fournissant un outil à la fois simple et robuste. Le My Book™ 26 To devient ainsi un compagnon incontournable pour naviguer dans l’ère de la surabondance numérique.

Un design sobre et une intégration sans friction

Côté esthétique, le WD My Book™ conserve le design épuré et discret qui a fait le succès de la gamme. Son format vertical permet un gain de place non négligeable sur le bureau. Le boîtier reste ventilé efficacement pour éviter la surchauffe, malgré une capacité impressionnante.

La connectique USB 3.0 assure des transferts rapides, avec une compatibilité rétroactive pour les ports USB 2.0. L’utilisateur bénéficie ainsi d’un équilibre entre performance, fiabilité et simplicité.

Une solution haut de gamme à un tarif justifié

Proposé à un prix conseillé de 949,99 €, le WD My Book™ 26 To se positionne comme une solution haut de gamme pour particuliers exigeants. Si le tarif peut surprendre, il reste cohérent au vu de la capacité, des fonctionnalités logicielles incluses, et de la réputation de Western Digital en matière de durabilité.

La marque continue ainsi à tracer son sillon entre innovation, volume et sécurité, en rendant accessibles au grand public des technologies auparavant réservées aux professionnels.

Récapitulatif technique

Capacité : 26 To

Interface : USB 3.0 compatible USB 2.0

Système de fichiers : exFAT (préformaté pour Windows, reformatable pour macOS)

Sécurité : chiffrement matériel AES 256 bits, protection par mot de passe

Logiciel inclus : Acronis® True Image™ pour Western Digital

Compatibilité : Windows 10+, macOS (reformatage requis)

Dimensions : format vertical compact

Garantie : 2 ans

