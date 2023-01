La marque Pro Breeze propose un déshumidificateur connecté offrant une capacité d’extraction de 12L d’eau. Une solution déplaçable qui aura pour fonction d’assécher la pièce de votre logement dans laquelle il se trouve. Et le tout piloté par votre smartphone.

De nos jours, nous sommes confrontés à toute sorte d’imprévu ou de problème au sein de nos maisons et nos appartements. C’est d’ailleurs pour cela que la domotique connectée prend de plus en plus de place dans notre quotidien. Détecteur d’incendie, détecteur de radon, de fuite d’eau. Autant d’équipements qui avec l’arrivée du Wi-Fi ou du Bluetooth deviennent connectés. Pro Breeze qui propose comme des déshumidificateurs, purificateurs d’air, des radiateurs d’appoint, des climatiseurs… propose aussi désormais des produits connectés.

Pro Breeze, déshumidificateur connecté.

La marque nous propose un déshumidificateur connecté sur roulette qui pourra être déplacé d’une pièce à une autre. Ce modèle est équipé d’un Affichage numérique de l’humidité sur la partie supérieure. Ce déshumidificateur Pro Breeze est en mesure d’éliminer jusqu’à 12 litres d’eau par jour. Pour ce faire, il est équipé d’une sonde qui mesure automatiquement le taux d’humidité ambiant de la pièce. Taux d’humidité qui est directement affiché sur le panneau d’affichage numérique LED. Via le tableau, il est possible de régler le taux d’humidité souhaité dans la pièce. Un taux d’humidité qui pourra aller de 30 et 80 %. À noter que le déshumidificateur est doté d’un réservoir d’eau de 2 litres. Mais pour ceux qui le souhaitent, il propose également un système de Drainage continu.

En outre, Pro Breeze nous signale que son déshumidificateur est peu énergivore grâce à un compresseur économe en énergie et qui offre la possibilité de fonctionner en mode éco.

Une application pour plus d’efficacité ?

Pro Breeze propose en effet pour son déshumidificateur, une connexion Wi-Fi qui permettra au travers d’une application dédiée d’accéder à des paramètres et des fonctions du déshumidificateur, et ce à distance. Ainsi, il sera par exemple possible d’activer ou d’arrêter le déshumidificateur depuis votre lieu de travail. En outre, Pro Breeze souligne le fait que le déshumidificateur est compatible avec les assistants Google Home et Alex d’Amazon. Il sera ainsi possible d’associer le déshumidificateur avec d’autres appareils pour avoir une interaction automatique.