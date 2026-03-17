Elipson Prestige Facet II 6 Active BT : une enceinte active Hi-Res pensée pour le bureau comme le salon

Avec la Prestige Facet II 6 Active BT, Elipson enrichit sa gamme d’enceintes actives avec un modèle conçu pour s’adapter aussi bien à un environnement bureautique qu’à un salon. Cette nouvelle référence mise sur une amplification intégrée de 2 x 50 W RMS, une connectivité étendue incluant HDMI ARC et USB Audio Hi-Res, ainsi qu’une architecture audio revue pour améliorer la précision sonore.

Le constructeur français poursuit ainsi l’évolution de sa série Prestige Facet II. Déjà reconnue pour son équilibre tonal, la gamme du fabricant s’agrandit avec une version active pensée comme une solution tout-en-un. Elipson cherche ici à simplifier l’installation tout en conservant une approche audiophile.

Une conception acoustique fidèle à la série Prestige Facet II

La Prestige Facet II 6 Active BT reprend les fondamentaux acoustiques de la série. On retrouve un tweeter de 25 mm associé à un haut-parleur grave-médium de 140 mm, dans une configuration deux voies.

Le filtre répartiteur a été entièrement repensé. Il repose sur des composants dits audiophiles, incluant des condensateurs à film polypropylène, des résistances à couche métallique et des inductances à faible DCR. Le câblage interne OFC de 2,25 mm² complète cet ensemble.

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Cette architecture vise à offrir une restitution sonore plus précise, avec une meilleure gestion des transitions entre les fréquences.

Une amplification intégrée adaptée à un usage polyvalent

L’enceinte embarque une amplification Class D de 2 x 50 W RMS. Ce choix permet de proposer un bon compromis entre puissance, efficacité énergétique et compacité.

Dans un usage quotidien, cette configuration permet d’alimenter confortablement une pièce de taille moyenne. La restitution se veut équilibrée, avec une réponse en fréquence annoncée de 57 Hz à 25 kHz.

Le rapport signal/bruit supérieur à 90 dB participe également à limiter les interférences et à garantir une écoute plus propre.

USB Audio Hi-Res : une orientation bureau et création

L’un des points clés de la Prestige Facet II 6 Active BT reste son port USB-C Audio Hi-Res.

Cette connexion permet une liaison directe avec un ordinateur en 24 bits / 192 kHz, contournant ainsi les limitations des cartes son intégrées. L’enceinte se positionne alors comme une alternative aux enceintes de monitoring compactes.

Dans un usage créatif, multimédia ou bureautique, cela se traduit par :

une scène sonore plus ouverte

un bruit de fond réduit

une meilleure dynamique

Ce positionnement hybride entre hi-fi et outil de travail constitue l’un des axes majeurs du produit.

Une entrée phono intégrée pour les amateurs de vinyle

Autre élément notable : la présence d’une entrée phono MM.

La Prestige Facet II 6 Active BT peut ainsi accueillir directement une platine vinyle sans nécessiter de préamplificateur externe. Cela simplifie considérablement l’installation.

Cette intégration permet de conserver un signal analogique cohérent, tout en proposant une solution compacte adaptée aux espaces réduits.

HDMI ARC : une alternative aux barres de son

Grâce à son entrée HDMI ARC, l’enceinte peut être connectée directement à un téléviseur.

Ce type de connexion permet :

le contrôle du volume via la télécommande TV

une synchronisation automatique

une installation simplifiée

Dans ce contexte, la Prestige Facet II 6 Active BT se positionne comme une alternative aux barres de son, avec une restitution stéréo plus naturelle.

Les dialogues gagnent en clarté, et la spatialisation se montre plus crédible qu’avec un système audio TV classique.

Une connectivité étendue pour centraliser les usages

Elipson mise ici sur une connectivité particulièrement complète :

Bluetooth 5.3 avec AptX HD

Entrées optique et coaxiale

Entrée RCA

USB Audio

HDMI ARC

Cette polyvalence permet d’utiliser la Prestige Facet II 6 Active BT comme un hub audio central, capable de gérer plusieurs sources sans équipement supplémentaire.

Une sortie subwoofer avec filtre passe-bas à 120 Hz est également présente pour étendre les performances dans le grave.

Ce qu’il faut retenir

La Prestige Facet II 6 Active BT combine amplification intégrée, connectivité étendue et composants audiophiles. Elle propose une restitution équilibrée adaptée à un usage mixte, entre bureau et salon. L’intégration de l’USB Hi-Res et du HDMI ARC renforce sa polyvalence. Son positionnement vise clairement les utilisateurs recherchant une solution audio compacte et complète.

Positionnement sur le marché

La Prestige Facet II 6 Active BT se situe sur le segment des enceintes actives premium accessibles.

Elle vient concurrencer des modèles orientés bureau et multimédia, mais aussi certaines barres de son. Son approche hybride lui permet de viser :

les utilisateurs en télétravail

les créateurs de contenu

les amateurs de musique dématérialisée

les utilisateurs TV recherchant une meilleure qualité sonore

Avec un prix annoncé de 699 € la paire, elle se positionne comme une solution intermédiaire entre hi-fi traditionnelle et systèmes compacts tout-en-un.

FAQ : Prestige Facet II 6 Active BT

Quelle est l’autonomie de la Prestige Facet II 6 Active BT ?

Il ne s’agit pas d’une enceinte portable. Elle fonctionne sur alimentation secteur.

Quelle est la puissance de l’enceinte ?

Elle délivre une puissance de 2 x 50 W RMS en amplification Class D.

Peut-on connecter une platine vinyle ?

Oui, grâce à l’entrée phono MM intégrée, sans préampli externe.

Est-elle compatible avec un téléviseur ?

Oui, via HDMI ARC, avec contrôle du volume synchronisé.

Quel est le niveau de qualité audio en USB ?

L’USB-C permet une lecture en 24 bits / 192 kHz pour une restitution haute résolution.

Récapitulatif technique

Puissance : 2 x 50 W RMS Class D

Batterie : non (alimentation secteur)

Autonomie : non applicable

Réponse en fréquence : 57 Hz – 25 kHz

Recharge : non concerné

Connectivité : HDMI ARC, USB-C Hi-Res, Bluetooth 5.3 AptX HD, RCA, optique, coaxial

Haut-parleurs : tweeter 25 mm, grave-médium 140 mm

Sortie : subwoofer (120 Hz)

Rapport signal/bruit : > 90 dB

Impédance : 6 ohms

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