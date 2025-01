Des batteries pour bateau au lithium intégrant le Bluetooth : Une innovation signée Abyss Battery

Abyss Battery propose une nouvelle génération de batteries pour bateaux, conçues pour répondre aux besoins des utilisateurs de moteurs électriques de pêche à la traîne. Les modèles 24V et 36V combinent une technologie lithium-ion performante et une connectivité Bluetooth, permettant une gestion simplifiée et efficace.

Les batteries lithium-ion d’Abyss Battery se distinguent par leur capacité à fournir une puissance stable, essentielle pour les moteurs électriques de pêche. Elles se caractérisent par leur légèreté, un facteur clé pour réduire le poids du bateau et améliorer sa maniabilité. La durée de vie étendue de ces batteries en fait également un choix économique et durable, réduisant la fréquence des remplacements.

Contrôle via Bluetooth : une fonctionnalité pratique

L’intégration de la connectivité Bluetooth dans ces batteries permet aux utilisateurs de surveiller plusieurs paramètres en temps réel grâce à une application mobile. Les informations disponibles incluent le niveau de charge, l’état de santé de la batterie, et la durée restante avant recharge. Cette fonctionnalité apporte une tranquillité d’esprit supplémentaire, particulièrement appréciée lors de longues sorties en mer.

A relire : Wave e-550, le premier bateau de Magonis 100 % électrique et connecté. Avec le Wave e-550, Magonis Boats vient de dévoiler son tout premier bateau 100 % électrique et qui plus est connecté. Une première dans ce marché ou l’électricité n’a pas vraiment sa…

Une conception robuste pour un usage en conditions exigeantes

Ces batteries sont spécifiquement adaptées aux environnements marins. Leur conception résistante leur permet de fonctionner efficacement malgré l’humidité, les vibrations, et les variations de température. Cela en fait une solution fiable pour des conditions parfois difficiles en milieu marin.

Engagement en faveur de la durabilité

Les batteries lithium-ion contribuent à réduire l’impact environnemental grâce à leur efficacité énergétique et leur longévité. Abyss Battery se positionne ainsi comme un acteur soucieux de proposer des solutions respectueuses de l’environnement tout en répondant aux attentes des utilisateurs modernes.

Points clés pour les utilisateurs

Technologie avancée : Les modèles 24V et 36V sont dotés de cellules lithium-ion.

: Les modèles 24V et 36V sont dotés de cellules lithium-ion. Suivi en temps réel : Contrôle des paramètres via une application Bluetooth.

: Contrôle des paramètres via une application Bluetooth. Compatibilité : Conçues pour les moteurs de pêche à la traîne.

: Conçues pour les moteurs de pêche à la traîne. Durabilité : Longue durée de vie et résistance accrue aux conditions marines.

: Longue durée de vie et résistance accrue aux conditions marines. Avantage pratique : Réduction du poids global du bateau pour une meilleure maniabilité.

Récapitulatif technique

Technologie : Lithium-ion

: Lithium-ion Tensions disponibles : 24V et 36V

: 24V et 36V Fonctionnalité principale : Connectivité Bluetooth pour surveillance en temps réel

: Connectivité Bluetooth pour surveillance en temps réel Conception : Résistante à l’humidité, aux vibrations et aux variations de température

: Résistante à l’humidité, aux vibrations et aux variations de température Avantages : Légèreté, durabilité, performance stable

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.