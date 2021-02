blueMotion NEX|2, le nouveau vibro d’OhMiBod.

blueMotion NEX|2, derrière ce nom se cache une nouvelle version du vibromasseur de la marque OhMiBod. Une marque spécialisée dans le sextoy connecté et qui propose ici un nouveau modèle de vibromasseur Bluetooth associé à un smartphone et une télécommande.

L’univers du sexe et du plaisir a toujours été à l’avant-garde et sans cesse prêt à exploiter les nouvelles technologies. Pour preuve, avec l’arrivée du VR, les réalisateurs de film X se sont engouffrés dans un segment qui semble séduire, celui du film porno en mode VR.

Mais au-delà des films, d’autres acteurs comme la marque OhMiBod ont su eux aussi diversifier ses produits en intégrant les nouvelles technologies. Notamment dans ses sextoys. Ainsi, il y a déjà 4 ans maintenant, on avait eu l’occasion de tester le OhMiBod BlueMotion, leur tout premier vibromasseur connecté.

A relire : TEST : OhMiBod BlueMotion, le vibromasseur connecté.

blueMotion NEX|2, toujours connecté avec plus de fonctions.

Cette fois, la marque propose un nouveau sextoy connecté avec ce nouveau modèle. Il s’agit ici une fois de plus, un sextoy équipé de Bluetooth qui pourra être couplé à un smartphone via son application dédiée.

Le blueMotion NEX|2 est un sextoy d’une taille de 15 cm et d’un diamètre de 2,5 cm. Il est fait en silicone dépourvu phtalate et résistant à l’eau. Equipé de Bluetooth, il sera possible de le piloter depuis un smartphone.

À cet effet, la marque propose une application qui s’associe au vibromasseur. Ainsi, depuis l’application il est possible non seulement de régler la puissance de vibration du sextoy. Mais l’application ne s’arrête pas là. En effet, il est possible de générer des cycles de vibration via la fonction « Rhythm ». Une fonction qui propose sept modèles prédéfinis.

Varier le plaisir, le tout au poignet.

Par ailleurs, il est également possible d’utiliser la fonction « Club Vibe », qui a fait la renommée du OhMiBod, permet au vibreur de réagir aux sons ambiants. Et ce, qu’il s’agisse d’une liste de lecture favorite ou de la voix d’un amoureux, grâce au microphone d’un smartphone ou d’une tablette.

À noter au passage que la marque souligne qu’il est possible également de piloter le blueMotion NEX|2 depuis l’Apple Watch.

blueMotion NEX|2, Prix et disponibilité.

Le sextoy est d’ores et déjà disponible depuis le site de la marque ou via ses distributeurs. Il est proposé au prix public conseillé de 129$.