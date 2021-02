TREVI SCD 5751, le nouvel autoradio Bluetooth de la marque italienne.

Avec son TREVI SCD 5751, la marque italienne Trevi propose une solution audio Bluetooth pour tous ceux qui ont une voiture d’entrée de gamme dépourvue d’un système multimédia complet. Un autoradio 1DIN qui hérite du Bluetooth.

Alors, de nos jours toutes les nouvelles voitures sont équipées d’une bonne solution audio et d’un système multimédia. Du moins pour autant que vous entrez dans une certaine gamme de prix. Pour les autres, il faut encore investir dans le « bon vieil autoradio ».

TREVI SCD 5751, tout ce qu’il faut pour la musique numérique.

Alors, oui, pour le coup Trevi propose une solution plus que complète avec cet autoradio. De fait, ce nouvel appareil est tout d’abord au format 1DIN saura trouver sa place dans la plupart des voitures.

Ensuite, sachez que ce TREVI SCD 5751 est en mesure de recevoir en matière de tuner audio le DAB / DAB + / FM. Pour ce qui est des stations radio, vous pourrez mettre en mémoire pas moins de 18 stations. De quoi écouter NRJ, Fun Radio, Radio FG ou encore Nostalgie…

Pour ceux qui aiment écouter leurs chanteurs ou groupes préférés, pas de soucis non plus. Et ce grâce au port USB et au lecteur de carte SD qui pourront accueillir soit une clé USB ou une carte SD sur laquelle se trouvera des fichiers MP3. Le tout placé sur la face avant de l’autoradio.

En outre, tant que nous parlons de la face avant, on trouve également une sortie audio Jack 3.5mm.

Kit mains libre avec le Bluetooth.

L’autoradio TREVI SCD 5751 est également doté de Bluetooth. Ce qui permettra d’associer son smartphone à la radio. Il sera ainsi possible de recevoir ou passer ses appels en mode mains libre. Remarque au passage, en plus de prendre ou passer des appels, il sera possible de diffuser vos morceaux préférés présents sur votre smartphone ou écouter vos playlist en ligne comme Deezer ou Spotify également.

Pour ce qui est de sa puissance, sachez que l’autoradio TREVI SCD 5751 offre une puissance de sortie de 160W (40W x 4 carneaux). Bref de quoi envoyer du son dans l’habitacle de la voiture. À ce propos, il est possible de régler aigus, basses sous forme de balances pour un rendu plus fort à l’avant ou à l’arrière de la voiture.

Le tout est configurable grâce un écran LCD frontal qui affichera toutes les informations nécessaires.