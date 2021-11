AMD RZ600 Series Wi-Fi 6E, la nouvelle solution Wi-Fi pour PC portable.

AMD et MediaTek annonce le développement des modules AMD RZ600 Series Wi-Fi 6E. Des puces qui viendront équiper les PC portables et PC de bureau pour 2022 et qui proposeront une compatibilité avec la norme WI-FI 6E.

AMD est un poids lourd sur le marché des puces électroniques pour ordinateur. La marque se livre une bataille du processeur depuis des années avec Intel. Et pour ne pas rester à la traine ou prendre l’avantage sur son concurrent, le constructeur se doit de proposer sans cesse de nouvelles solutions et puces toujours plus performantes et avec une valeur ajoutée.

AMD RZ600 Series Wi-Fi 6E, une nouvelle génération qui fait la part belle au Wi-Fi.

Pour cette nouvelle puce qui viendra étoffer le catalogue d’AMD comme solution pour les intégrateurs, AMD a décidé de s’associer avec un autre géant de la puce électronique MediaTek. Et pour le coup, les deux partenaires entendent proposer « la co-conception de solutions Wi-Fi® de pointe ».

Ainsi, ce nouveau module AMD RZ600 Series Wi-Fi 6E sera équipé du nouveau circuit Filogic 330P de MediaTek. Un nouveau module pour lequel AMD a déclaré qu’il viendra équiper toutes les solutions d’intégrations (PC portable et PC de bureau) dès 2022.

Et afin que ce le module soit le plus intégrable possible, AMD annonce une compatibilité PCIe® et USB pour une gestion de l’énergie.

« Disposer d’une connectivité sans fil rapide et fiable est essentiel, en particulier dans un contexte où la demande des consommateurs en termes de rapidité, de bande passante et de performance grimpe en flèche, en raison de l’augmentation des appels vidéo, du streaming et du gaming »

déclare Saeid Moshkelani, senior vice president general manager, client business unit, AMD.

Avec cette nouvelle solution AMD RZ600 Series Wi-Fi 6E, AMD profite donc de l’expertise de MediaTek qui propose des puces pour smartphones, TV connectées… pour venir équiper les prochaine génération de PC portable et ordinateur de bureau en Wi-Fi 6E. La norme Wi-Fi la plus rapide actuellement.

Nouveau chipset Filogic 330P pour plus de tout ?

En outre, selon les deux partenaires ce nouveau module AMD RZ600 Series Wi-Fi 6E équipé du nouveau chipset Filogic 330P permettra de réduire également la consommation d’énergie de l’ordinateur.

MediaTek nous rappelle que le Filogic 330P prend en charge les nouvelles normes de connectivité Wi-Fi 6 (2,4/5 GHz) 2×2 et 6E (de 6 GHz à 7,125 GHz), ainsi que le Bluetooth® 5.2 (BT/BLE). Ce circuit offre des débits jusqu’à 2,4 Gbps, incluant la prise en charge du nouveau spectre 6 GHz et des canaux 160 MHz.

Le circuit intègre également les technologies Power Amplifier (PA) et Low Noise Amplifier (LNA) de MediaTek pour optimiser la consommation d’énergie.

Enfin, ce module AMD RZ600 Series Wi-Fi 6E sera disponible en deux variantes :