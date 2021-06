Alienware X15, le nouveau PC portable gamer arrive.

Avec l’Alienware X15 la marque renforce son catalogue d’ordinateurs portables destiné à l’univers du gaming. À noter que la marque a toujours été perçue comme telle avec son logo d’extraterrestre sur la coque avant de son ordinateur portable.

Alienware, peut-être que ce nom ne vous dit pas grand-chose et pourtant. Effectivement, la marque ne se trouve généralement dans les rayons des grands magasins ou des magasins d’électro. Pourtant celle-ci a su obtenir ses lettres de noblesse auprès d’un public averti et passionné dans le monde du gaming et des geeks de l’informatique.

La marque est en effet une référence dans le monde des PC portables, et ce depuis une époque ou si vous vouliez acquérir un ordinateur portable de la marque il vous fallait sortir plus de 2000€. Cette fois la marque revient avec deux modèles au look qui séduira !

Alienware X15, X15 comme 15 pouces !

De fait, ce nouveau venu est équipé d’un écran 15.6 pouces proposant une résolution de 2,560 x 1,440 pixels pour un taux de rafraichissement de 240 Hz. Un écran qui couvre 99% du châssis de l’ordinateur. À noter que comme à son habitude, la marque propose différentes possibilités et configuration.

Ainsi, il sera par exemple possible de changer l’écran pour un écran 1080p avec un temps de réponse de 1ms. Au cœur de cet ordinateur portable, on retrouve un processeur Intel Core i7-11800H ou un processeur Intel Core i9-11900H. Processeur qui sera accompagné de pas moins de 32Go de mémoire vive.

Vous pourrez compter aussi sur les capacités d’une carte NVidia RTX 3060, RTX 3070, ou RTX 3080 selon la configuration que vous voudrez. Enfin, pour le stockage, Alienware propose du SSD jusqu’à 4To.

A relire : Alienware Area-51m, la nouvelle arme pour tous les gamers !

Connectivité au top oblige pour une connexion sans lag.

Si la puissance de la machine est un atout capital pour les gamers, il faut que la connexion le soit également. Dès lors, sur ce modèle on retrouve du Wi-Fi 6E, de quoi réduire les temps de latence. Le Bluetooth 5.2 est également présent pour « brancher », clavier, souris, casque audio sans fil.

Connectique bien fournie également.

Alienware a équipé son ordinateur portable de deux ports USB-C, un port USB A, un port HDMI, de deux ports jack 3.5mm et un lecteur de carte microSD. Particularité étonnante, les deux ports jack se trouvent chacun de part et d’autre de l’Alienware X15.

Prix et disponibilité.

L’Alienware X15 est disponible dès aujourd’hui. Il est proposé au prix de 1999$.