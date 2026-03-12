Acer TravelMate P4 Spin 14 AI et TravelMate P4 14 AI : les nouveaux PC Copilot+ pensés pour l’entreprise

Acer enrichit son catalogue d’ordinateurs portables professionnels avec deux nouveaux modèles : les Acer TravelMate P4 Spin 14 AI et Acer TravelMate P4 14 AI. Ces PC portables Copilot+ reposent sur les derniers processeurs Intel Core Ultra Série 3 avec Intel vPro et misent sur l’intelligence artificielle embarquée pour améliorer la productivité. Pensés pour les entreprises et les travailleurs hybrides, ils combinent design léger, autonomie étendue et sécurité renforcée.

Le constructeur taïwanais poursuit ainsi sa stratégie de renouvellement de sa gamme professionnelle. Avec ces nouveaux modèles, la marque étoffe son catalogue TravelMate et s’inscrit dans la dynamique actuelle des PC optimisés pour l’IA, destinés à accompagner les entreprises dans leurs nouveaux usages numériques.

Design léger et châssis en aluminium

Les Acer TravelMate P4 Spin 14 AI et Acer TravelMate P4 14 AI adoptent un châssis en aluminium conçu pour conjuguer robustesse et mobilité. Acer annonce des machines plus fines et plus légères que la génération précédente.

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Le TravelMate P4 14 AI ne pèse que 1,19 kg, ce qui en fait un ultraportable adapté aux professionnels en déplacement. Le format compact facilite son utilisation dans des environnements de travail hybrides ou lors de déplacements fréquents.

De son côté, le TravelMate P4 Spin 14 AI se distingue par sa charnière convertible à 360 degrés. Ce design permet de passer d’un mode ordinateur portable à un mode tablette, utile pour la prise de notes, la présentation ou les usages créatifs.

Les deux modèles répondent également à la norme MIL-STD-810H, une certification militaire qui atteste d’une meilleure résistance aux chocs, vibrations et conditions de transport.

Écrans haute définition pensés pour la productivité

Les deux ordinateurs portables sont équipés d’écrans au format 16:10, un ratio de plus en plus répandu sur les machines professionnelles.

Ce format offre davantage d’espace vertical pour afficher des documents, des feuilles de calcul ou du code. Il permet également d’améliorer le confort en multitâche.

Acer propose plusieurs configurations d’écran :

WUXGA (1920 × 1200)

WQXGA+ 3K (2880 × 1800) avec couverture 100 % sRGB

Cette dernière option s’adresse davantage aux professionnels de la création ou aux utilisateurs qui recherchent une meilleure fidélité des couleurs.

Le TravelMate P4 Spin 14 AI ajoute un écran tactile compatible avec un stylet intégré, ce qui renforce ses usages collaboratifs et créatifs.

Des processeurs Intel Core Ultra Série 3 avec IA intégrée

Au cœur des Acer TravelMate P4 Spin 14 AI et TravelMate P4 14 AI, on retrouve les processeurs Intel Core Ultra Série 3 associés à la plateforme Intel vPro.

Cette nouvelle génération de puces intègre un NPU (Neural Processing Unit) dédié à l’intelligence artificielle. Celui-ci permet d’exécuter certaines tâches IA localement, sans dépendre du cloud.

Pour les entreprises, cela permet notamment :

d’accélérer certains flux de travail

d’améliorer les performances des applications IA

de réduire la consommation énergétique

Ces ordinateurs font également partie de la nouvelle catégorie Copilot+ PC sous Windows 11, qui intègre des outils d’intelligence artificielle directement dans le système.

Les utilisateurs peuvent ainsi profiter de fonctions assistées par IA pour la recherche, l’organisation de documents ou l’automatisation de tâches.

Des outils IA pour les visioconférences et la collaboration

Acer intègre également plusieurs technologies maison pour améliorer les communications à distance.

La fonction Acer PurifiedVoice utilise une réduction de bruit basée sur l’IA pour améliorer la clarté audio lors des appels ou des réunions en ligne.

De son côté, Acer PurifiedView optimise la qualité vidéo grâce à des traitements d’image intelligents.

Ces fonctionnalités visent à améliorer les visioconférences dans des environnements parfois bruyants, une situation fréquente pour les travailleurs hybrides.

Connectivité moderne et recharge rapide

Les TravelMate P4 Spin 14 AI et TravelMate P4 14 AI sont également conçus pour répondre aux besoins de connectivité des entreprises.

Ils prennent en charge :

Wi-Fi 7

Bluetooth 5.4

Thunderbolt 4

plusieurs écrans externes 4K

La recharge rapide constitue un autre point important. Acer annonce la possibilité de récupérer :

80 % de batterie en une heure

50 % en environ 30 minutes

La gestion de l’énergie peut également être optimisée via TravelMateSense, un outil logiciel qui permet d’ajuster les paramètres système pour améliorer l’autonomie.

Sécurité renforcée pour les environnements professionnels

La sécurité constitue un élément central de la gamme TravelMate.

Les nouveaux modèles sont certifiés Secured-core PC, une architecture qui protège les données à plusieurs niveaux :

matériel

firmware

système d’exploitation

Plusieurs dispositifs matériels viennent compléter cette protection :

lecteur d’empreintes digitales

module TPM discret

cache physique pour la webcam

verrou Kensington Nano

Acer introduit également une nouvelle fonctionnalité appelée Acer Chassis Intrusion Alarm. Celle-ci alerte l’utilisateur si le châssis de l’ordinateur a été ouvert sans autorisation.

Pour les équipes informatiques, la gestion des appareils est facilitée grâce au BIOS Commercial Acer et à la solution Acer Office Manager, qui permet d’administrer un parc informatique à distance.

Ce qu’il faut retenir

Les Acer TravelMate P4 Spin 14 AI et TravelMate P4 14 AI marquent l’arrivée des PC Copilot+ dans la gamme professionnelle TravelMate. Ces ordinateurs portables reposent sur les processeurs Intel Core Ultra Série 3 avec IA intégrée et la plateforme Intel vPro. Ils mettent l’accent sur la productivité, la mobilité et la sécurité. Avec leur châssis léger, leurs écrans haute définition et leurs outils d’intelligence artificielle, ils visent les entreprises en pleine transformation numérique.

Positionnement sur le marché

Avec les Acer TravelMate P4 Spin 14 AI et TravelMate P4 14 AI, Acer se positionne sur le segment des PC professionnels IA de nouvelle génération.

Ces machines s’adressent principalement :

aux PME

aux grandes entreprises

au secteur public

Sur ce marché, elles entrent en concurrence avec plusieurs gammes professionnelles comme :

les Dell Latitude

les Lenovo ThinkPad

les HP EliteBook

La particularité de ces nouveaux modèles réside dans leur intégration native des fonctionnalités Copilot+ PC et de l’IA embarquée, un axe stratégique pour les fabricants de PC en 2025.

FAQ : Acer TravelMate P4 Spin 14 AI et TravelMate P4 14 AI

Quelle est la particularité des Acer TravelMate P4 Spin 14 AI et P4 14 AI ?

Ces ordinateurs portables sont des PC Copilot+ conçus pour les entreprises. Ils intègrent des processeurs Intel Core Ultra Série 3 avec un moteur dédié à l’intelligence artificielle.

Le TravelMate P4 Spin 14 AI est-il un PC convertible ?

Oui. Le modèle Spin dispose d’une charnière à 360 degrés, ce qui permet de l’utiliser en mode tablette avec un écran tactile et un stylet.

Quelle est la taille d’écran des nouveaux TravelMate ?

Les deux modèles disposent d’un écran 14 pouces au format 16:10, avec des options de résolution allant du WUXGA à la 3K (2880 × 1800).

Les TravelMate P4 AI sont-ils adaptés aux entreprises ?

Oui. Ils proposent une sécurité renforcée avec TPM, lecteur d’empreintes digitales, Secured-core PC et des outils de gestion informatique pour les équipes IT.

Quelle connectivité proposent ces PC portables ?

Les ordinateurs prennent en charge Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 et Thunderbolt 4, ainsi que la connexion à plusieurs écrans externes 4K.

Récapitulatif technique

processeurs : Intel Core Ultra Série 3 avec Intel vPro

écran : 14 pouces WUXGA ou 3K (2880 × 1800)

format : 16:10

poids : 1,19 kg pour le TravelMate P4 14 AI

connectivité : Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Thunderbolt 4

sécurité : Secured-core PC, TPM, lecteur d’empreintes, cache webcam

IA : Copilot+ PC, NPU intégré

fonctionnalités : Acer PurifiedVoice, Acer PurifiedView, TravelMateSense

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