Acer Chromebook Spin 311 et Chromebook 311 : les nouveaux Chromebooks pensés pour l’éducation

Le secteur de l’éducation accueille deux nouveaux venus dans l’univers des Chromebooks. Acer étoffe son catalogue avec les Chromebook Spin 311 et Chromebook 311, deux modèles spécialement pensés pour accompagner les élèves au quotidien, en classe comme à la maison. Dotés du processeur MediaTek Kompanio 540, ils misent sur l’autonomie, la durabilité et une conception taillée pour l’apprentissage numérique.

Pensés pour les environnements scolaires les plus exigeants, ces nouveaux Chromebooks arborent des formats compacts et robustes. La gamme du constructeur s’agrandit avec des machines légères, silencieuses et compatibles avec les dernières normes de connectivité. Objectif : faciliter l’intégration des technologies dans les programmes pédagogiques, tout en réduisant les coûts pour les établissements.

Chromebook 311, Des performances fluides pour les usages éducatifs

Les Chromebook Spin 311 (R725T) et Chromebook 311 (C725/T) embarquent tous deux le processeur MediaTek Kompanio 540, une puce taillée pour les usages éducatifs quotidiens, de la navigation Web aux applications plus exigeantes comme Minecraft Education Edition ou les logiciels STEM.

Avec jusqu’à 15 heures d’autonomie sur batterie et une charge rapide, ils sont capables d’accompagner les élèves tout au long de la journée sans interruption.

Le système, sans ventilateur, reste entièrement silencieux pour garantir un environnement de travail apaisé. Cette configuration favorise aussi une consommation réduite en énergie, un atout pour les établissements engagés dans une démarche écoresponsable.

Un design convertible ou classique pour tous les besoins

La gamme se décline en deux formats : un modèle convertible avec écran tactile rotatif à 360° (Spin 311), et un modèle classique, plus traditionnel, mais tout aussi léger (311). Le Chromebook Spin 311, avec son écran tactile de 11,6 pouces IPS, permet une utilisation en mode tablette, facilitant ainsi la prise de notes manuscrites, le dessin ou la lecture.

Le Chromebook 311 conserve un design plus sobre, toujours compact, avec un écran LED HD de même taille. Les deux appareils peuvent intégrer un écran antimicrobien Corning Gorilla Glass, utile en milieu scolaire, ainsi qu’un affichage certifié TÜV Rheinland, pour limiter la fatigue oculaire.

Connectivité avancée et outils pensés pour les classes

Acer intègre sur ces modèles les toutes dernières technologies de connectivité. Le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.3 assurent une connexion stable et rapide, même dans des environnements denses comme une salle de classe connectée. Une webcam Full HD, accompagnée de deux microphones, permet de faciliter les projets à distance et les travaux de groupe. Une caméra externe optionnelle est même prévue pour les expériences scientifiques ou artistiques.

La touche Quick Insert donne un accès immédiat aux fonctions essentielles et aux applications Google, optimisant ainsi les temps d’interaction et de productivité.

Une conception robuste pensée pour durer

La gamme du constructeur s’élargit en intégrant une approche centrée sur la durabilité. Résistants aux chutes jusqu’à 122 cm, ces Chromebooks sont conformes à la norme militaire MIL-STD 810H. Ils disposent de pare-chocs en caoutchouc, d’un châssis renforcé et d’un système anti-choc interne en structure de nid d’abeille.

Le clavier est résistant aux éclaboussures jusqu’à 330 ml, un détail non négligeable pour un usage quotidien par de jeunes élèves. De plus, sa conception modulaire permet des réparations rapides et peu coûteuses : le remplacement du clavier ou du port USB Type-C ne nécessite que quelques vis.

Un déploiement facilité pour les établissements

Ces modèles bénéficient de l’intégration de Chrome Education Upgrade, une solution de gestion permettant aux administrateurs IT de contrôler facilement les paramètres, déployer des mises à jour, gérer les comptes utilisateurs et sécuriser les données. Le système Zero-Touch Enrollment permet un enregistrement automatique des Chromebooks dans l’infrastructure de l’établissement dès le premier démarrage, réduisant la charge de travail du service informatique.

Conformes aux certifications Energy Star, TCO et enregistrés EPEAT, les Chromebook Spin 311 et Chromebook 311 traduisent également l’engagement d’Acer dans une politique de fabrication durable, intégrant des plastiques recyclés post-consommation et des emballages éco-conçus.

Récapitulatif technique

Processeur : MediaTek Kompanio 540

Autonomie : jusqu’à 15 heures , charge rapide

Écran : 11,6 pouces HD LED , tactile IPS (Spin 311), Corning Gorilla Glass antimicrobien (option)

Caméra : Webcam Full HD , double micro, caméra externe (option)

Connectivité : Wi-Fi 7 , Bluetooth 5.3 , port USB Type-C modulaire

Résistance : norme MIL-STD 810H , clavier anti-éclaboussures, châssis renforcé

Logiciels : Chrome Education Upgrade , Zero-Touch Enrollment

Écoconception : plastiques PCR, certifications EPEAT, Energy Star, TCO

