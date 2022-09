Selon un sondage mené par Statista, les Belges seraient ceux qui « empruntent » le plus la connexion Wi-Fi du voisin avec 16%, idem pour les Hollandais. Les Français ne sont pas mal non plus avec 6% des sondés.

Depuis l’arrivée d’internet dans les foyers et des tablettes, smartphones, et ordinateurs portables, tout le monde est désormais doté d’une connexion Wi-Fi à la maison. Et pour cause, tous les box des opérateurs sont équipées du Wi-Fi. Du coup, il peut être intéressant de vouloir utiliser une connexion Wi-Fi qui traine sur les ondes. Surtout si cette connexion Wi-Fi n’est pas sécurisée.

Les Européens friands d’utiliser la connexion Wi-Fi qui ne leur appartient pas.

C’est en tout cas ce qui ressort d’une étude faite par le cabinet Statista qui a sondé entre 1000 et 7000 adultes entre avril 2021 et mars 2022. Ainsi, les Belges avec les Hollandais ont le taux le plus élevé avec respectivement 16%. Soit presque deux personnes sur dix interrogées avouent utiliser une autre connexion Wi-Fi que la leur.

Dans certains cas, il s’agit de celle du voisin, dans d’autres cas celle fournie par le propriétaire. Dans certains cas, la connexion Wi-Fi utilisée est tout simplement partagée entre les deux personnes. D’autres exploitent un réseau Wi-Fi mal sécurisé. Bref, non 16% des belges et des Hollandais ne sont pas des hackers en puissance.

Il est tout de même intéressant de voir aussi que dans les autres pays d’Europe, ce taux oscille entre 5% et 10%.Ce taux est de 6% en France. Le bureau d’étude reste surpris du résultat en Europe par rapport à d’autres parties du monde comme les USA ou la Chine ou le nombre est de seulement 3% et 2%.

« Emprunter » illégalement un réseau Wi-Fi on risque quoi ?

Alors, sur ce point, on apprend qu’aux Pays-Bas, cette infraction, le fait d’utiliser illégalement la connexion Wi-Fi d’un tiers n’est pas punissable par la loi. Donc, après tout pourquoi s’en privé après tout. Et si en plus ça peut faire des économies…

En France, la chose est différente :

« L’article 323-1 du code pénal stipule que le fait d’accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données (ordinateur, serveur ou réseau) est puni de deux ans d’emprisonnement et de 60 000 € d’amende.

Bref vous voilà averti. Par ailleurs, on vous invite à relire nos articles sur la sécurité de votre réseau Wi-Fi et de rester attentif à notre rubrique dossier qui va traiter un sujet similaire prochainement.