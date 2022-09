DualSense Edge, la nouvelle manette Pro de la PS5 !

Avec la DualSense Edge, Sony propose un nouvel accessoire pour tous les possesseurs de sa console PlayStation 5. Une manette qui serait au premier abord avant tout destinée au « hardcore gamer ».

Le monde du gaming était en pleine ébullition la semaine dernière avec notamment la Gamescom à Cologne en Allemagne. On y reviendra d’ailleurs, car nous sommes allés voir un peu ce qui s’y passait. Pour Sony, c’était l’occasion d’annoncer une grosse nouveauté dédiée à sa nouvelle console la PlayStation 5.

DualSense Edge, une manette pour les gamers exigeants ?

Effectivement, Sony a profité de la Gamescom pour dévoiler un nouvel accessoire primordial pour tous les gamers, une nouvelle manette de jeux. Cette nouvelle venue baptisée DualSense Edge a pour rôle d’élever encore un peu plus le niveau en matière de jeu sur la console. Une manette qui monte en gamme et qui propose de nombreuses fonctions et un look plus pro, plus classe.

Ainsi, cette nouvelle venue s’offre un design plus noble que la traditionnelle manette de jeu en plastique qui convient pour tous les clients de la marque de 8 ans à 50 ans. Un design plus lécher et des matériaux qui rendent cette manette moins « jouet ». Voilà en tout cas ce qu’il en est pour la partie design.

Une manette modulable ?

Mais cette manette offre aussi un autre atout. Celui de pouvoir être modulable et permettre à son utilisateur de remplacer les pièces séparément. Ainsi, il est possible de changer les sticks ou la forme des sticks si ceux-ci sont usés ou défaillant. De même d’autres composants peuvent eux aussi être remplacés. Une manière de faire des économies et de ne pas devoir acheter une nouvelle manette pour le joueur.

Un bon point aussi pour ce qui est de l’aspect écologique et recyclable de la manette. De fait, plus besoin d’acheter une nouvelle manette de jeu juste parce qu’une gâchette ou un stick est défaillant.

Autre point fort, la configuration de la manette. Car avec le DualSense Edge vous pourrez configurer plus en détail certaines fonctions de la manette. Par exemple, régler la course de la gâchette. Autant d’options possibles qui pourront être configurées depuis un logiciel spécialement dédié à la manette.