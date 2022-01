Test : Box Android TV Thomson THA100 : Votre TV devient une smart TV.

Aujourd’hui on test la Box Android Thomson THA100. Alors, oui de nos jours, nous avons tous une box internet avec une box TV branchée sur notre TV, souvent ,elle est situé dans le salon pour regarder nos programmes préférés en streaming via un abonnement. Mais comment regarder Netflix, Vidéo Prime et autres sur nos autres écrans ? La solution ultime et la plus simple, c’est d’acheter une autre TV, pardon d’acheter une SMART TV avec tous ces services. Mais une SMART TV, ce n’est pas donnée et cela vient s’ajouter à nos différents abonnements. Au final ça revient cher.

Alors pourquoi ne pas passer par une box TV dont le coût est largement plus faible. C’est dans cette optique que nous avons testé pour vous la box TV Android de Thomson, la THA100.

Préambule.

Pour ce test, Thomson nous a fait parvenir la box Android TV Thomson THA100. Même si cette box TV n’est pas récente, elle constitue le fleuron de Thomson dans ce domaine et comme vous le verrez plus bas, elle bénéficie des toutes dernières technologies actuelles. De nos jours tout le monde a des envies de NETFLIX, Amazon PRIME et autre diffuseur de streaming mais nous n’avons pas tous les moyens de nous acheter une smart TV. Alors cette box est-elle la bonne alternative ?

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

CONNECTEURS

HDMI 1

S/PDIF coaxiale

Entrée d’alimentation (12 V)

Ethernet /IR

USB 1x USB 2.0 + 1x USB 3.0 ports

Micro SD port Oui

AV Oui

MÉMOIRES ET SYSTÈME

Mémoire flash eMMC: 8 GB

Version Android 10

Chipset Amlogic S905X2

CPU Amlogic S905X2 Quad Core ARM Cortex-A53, 1.8 GHz

GPU Quad Core ARM Mali-G31@1800 MHz

SDRAM DDR4: 2 GB

VIDÉO

Résolution vidéo 2160p, 1080p, 720p, 4Kp60 10-bit H.265, 4Kp60 VP9 Profile 2, 4Kp30 H.264

Aspect ratio 16:9, Auto/Plein écran

AUDIO

Support audio Dolby® Digital/ Dolby® Digital Plus, MPEG-1 layer1/2

Modes audio Mono L/R, Stereo

DONNÉES GÉNÉRALES

Gamme des tensions d’entrée 100 – 240 V AC 50/60 Hz

Puissance consommée 7 W (max.)

Taille (L x D x H) en mm 110 x 110 x 22

Poids en kg 17

Tension en sortie DC 12 V, 1 A

Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz ; IEEE 802.11a/n/ac, 5 GHz

Bluetooth 2

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Manuel utilisateur

Télécommande avec commande vocale

Piles LR03 (AAA) X 2

Cable HDMI

Box Android

Adaptateur alimentation 12V / 1 A