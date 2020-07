Test : Ondilo ICO, le nouveau compagnon connecté de votre piscine.

L’été est à notre porte et avec le confinement, nous avons été nombreux à investir cette année dans une piscine. Mais qui dit piscine, dit entretien, pH, chlore. Et surtout faire en sorte que l’eau reste claire et limpide. Pour y arriver, la marque Ondilo propose son flotteur connecté et son application. Alors Ondilo ICO, la solution propreté pour votre piscine ? Peut-être bien.

Préambule.

Depuis quelques années, le prix des piscines a fortement diminué. Alors, oui une piscine sol coute encore relativement cher, mais les piscines hors sol ou semi enterrées sont désormais proposées à des prix abordables. Dès lors, le marché des piscines a explosé. Et il en est de même pour celui des accessoires pour piscine.

Mais dans l’univers des piscines, il y a un acteur capital, celui de l’eau. ET sur ce point, si vous ne faites pas très attention, vous allez vite vous retrouver avec un étang plutôt qu’une piscine. De fait, l’entretien de l’eau est capital. Mais pas toujours évident de comprendre ce que redox, PH, Chlore viennent faire.

Alors Ondilo propose sa solution connectée pour faire en sorte que votre piscine et son eau restent bien limpides et transparentes. C’est son flotteur connecté baptisé ICO que nous avons eu l’occasion de tester.

Présentation – Description.

ICO est un flotteur connecté équipé à la fois de Bluetooth et de Wi-Fi. Cet appareil qui est muni d’une batterie et de cellules est associé à une application à installer sur votre téléphone.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Garanties Garantie ICO et capteurs 2 ans Capteurs 4 capteurs tout terrain plug&play : température, pH, ORP/Redox (désinfectant), conductivité (sel/TDS) Données analysées météo, alcalinité, dureté de l’eau, stabilisant, UV… Communication Wifi 802.11 b/g/n (2.4 GHz) + Bluetooth Low Energy (BLE) (Bluetooth version 4.0 et suivantes) Batterie 5v rechargeable (chargeur USB fourni) Application Application compatible iOS & Android (téléchargeable gratuitement) Eco participation Le prix indiqué inclut l’Eco participation Etanchéité ICO est testé IP68

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Le flotteur connecté.

Un mode d’emploi papier.

Un câble et un chargeur USB.

3 cellules de mesures.

Un tournevis.

Une drôle de clé.