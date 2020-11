Test : Téléviseur PHILIPS 55OLED855.

Philips nous présente ici son modèle Ambilight 3 avec la nouvelle mouture de son processeur P5 avec un soupçon d’intelligence artificiel à bord. Alors ce téléviseur mérite-t-il sa place sur le mur de votre salon ? C’est ce que nous allons vous faire découvrir.



Préambule.

Lors de la présentation de leur nouvelle gamme de téléviseurs Philips mentionnait que plus de 80% des personnes ayant eu un téléviseur du type Ambilight retournent par la suite vers un modèle avec ce même système, c’est donc un vrai différenciateur pour Philips comparé aux autres marques car ils sont les seuls à le fournir.

De plus suite au succès de la gamme de luminaires Hue il est maintenant possible de faire communiquer le téléviseurs avec votre pont Hue et les luminaires compatibles pour une immersion totale.

Il est bon de savoir aussi que Philips perfectionne le système Ambilight depuis sa sortie en 2007.

Alors, gadget ou réel atout ?

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Afficheur: OLED 4K Ultra HD

Diagonale de l’écran (pouces): 55 pouces

Résolution d’écran: 3 840 x 2 160

Format d’image: 16/9

Compatibilité HDR: HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG

Fréquence de la dalle: 100 Hz

Système d’exploitation: Android TV™ 9 (Pie)

Taille de la mémoire (flash): 16 Go

Puissance processeur: Quad Core

Connexions sans fil: Bluetooth® 4.2 / Wi-Fi 802.11 ac

Nombre de connexions HDMI:4 (HDCP 2.3) + Audio Return Channel (ARC)

Nombre de ports USB: 2

CI+ (Common Interface Plus): Oui

Sortie audio numérique (optique): oui

Ethernet-LAN RJ-45: Oui

Connecteur satellite: oui

Compatible HEVC: Oui

TV numérique: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2

Puissance électrique: 220 – 240 V, 50/60 Hz

Classe énergétique: B

Audio: Puissance de sortie : 50 W ( 2.1)

Codec: Dolby Atmos/AC-4/Dolby Digital MS12 V2.3/DTS-HDContenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Téléviseur PHILIPS 55OLED855

Support de table

Télécommande + piles

Brochure légale et de sécurité

Cordon d’alimentation

Guide de démarrage rapide