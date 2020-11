Les étiqueteuses : un outil indispensable pour les entreprises.

Que cela soit à la maison ou en entreprise, l’organisation est primordiale pour avoir un bon fonctionnement. C’est pourquoi de nombreuses imprimantes ont vu le jour afin de créer des étiquettes. En effet, ces étiqueteuses permettent d’une manière rapide et simplifiée d’imprimer des étiquettes pour gérer un stock, des prix ou encore des archives.

Etiqueteuses : différents modèles pour s’adapter aux besoins

Avec les innovations en matière de technologie, de nombreux secteurs se sont numérisés et permettent dorénavant un accès sans-fil, simplifié et rapide. Dans le marché des étiqueteuses, il existe deux grandes familles d’imprimantes.

Les étiqueteuses automatiques : conçues pour être rapides et simples d’utilisation

Au sein d’une entreprise, la vitesse d’exécution est primordiale. C’est pourquoi de nombreuses industries ont décidé d’innover afin de créer des équipements qui permettent aux sociétés d’améliorer leur rendement.

Les étiqueteuses Brother, par exemple, permettent une application intensive de par leur ergonomie. Doté d’un écran et de nombreux boutons pour varier les utilisations, cet équipement est uniquement destiné aux entreprises voulant allier rapidité d’exécution et simplicité.

Pour le contrôle des stocks et des prix : les étiqueteuses manuelles

Les entreprises et les détaillants vont avoir tendance à privilégier ce genre d’outil. En effet, ce type d’étiqueteuse permet une plus grande maniabilité pour contrôler des stocks et des prix. Concrètement, elles permettent d’étiqueter avec précision et de changer la nomenclature assez rapidement de par leur ergonomie et leur facilité de programmation. Par ailleurs, ce sont des équipements légers et facilement transportables par rapport aux modèles automatiques.

Comment bien choisir son étiqueteuse ?

Dans le cadre d’une entreprise, le choix de l’étiqueteuse est primordial car il doit être fait en fonction des besoins de la société. En effet, il existe de nombreux critères dans le choix de l’étiqueteuse.

Le poids : un paramètre à prendre en compte

Dans le cadre de l’achat d’une imprimante d’étiquette manuelle, c’est-à-dire portable, il faut bien évidemment penser au poids de l’équipement. En effet, si vos salariés sont attelés à un étiquetage dans un magasin par exemple, il est nécessaire, pour leur santé, que l’étiqueteuse qu’ils portent soit assez légère pour ne pas créer de douleurs. De nos jours, il existe des centaines de modèles d’étiqueteuses très légères qui permettront à vos salariés de moins se fatiguer.

La nature du support à étiqueter : rigide, irrégulier ou souple ?

Lors de l’achat d’une étiqueteuse, il faut bien sûr penser à l’utilisation que vous en ferez. Concrètement, certains modèles permettent d’être efficaces sur toutes les surfaces alors que d’autres modèles ne le permettront pas. C’est pour cette raison qu’il faut prêter une grande attention à ce paramètre.

La facilité de programmation : un gain de temps

Pour une production d’étiquette industrielle, vous n’aurez pas besoin de ce conseil car votre machine servira à imprimer les mêmes étiquettes à la chaîne. En revanche, dans le cadre d’une production d’étiquettes en petites séries, il est fortement recommandé de faire le choix d’équipements simples à programmer. De plus, l’ergonomie et la facilité de programmation seront un vrai plus pour améliorer la productivité.