Test : MOTOROLA G9 Plus.

Motorola ou « le son en mouvement » ! « Motor » représente la première activité de l’entreprise liée à l’automobile et « ola » fait référence au son.

Créée en 1928, cette société américaine, spécialisée dans l’électronique et les télécommunications a notamment permis au monde entier d’entendre la non moins célèbre phrase prononcée par Neil Armstrong le 20 juillet 1969 « C’est un petit pas pour l’homme, mais un grand pas pour l’humanité ».

Avant ça, elle équipera l’armée américaine pendant la Seconde guerre mondiale avec les premiers talkie-walkie. Elle est à l’origine du premier téléphone portable en 1973 et a dominé le marché mondial dans les années 90 et notamment avec le fameux « startac », le plus petit téléphone à clapet (vu dans le film 8MM avec Nicolas Cage).

Elle a été cédée à Lenovo en 2014 (dans un premier temps, rachetée par Google). Elle essaie aujourd’hui de gagner à nouveau sa place sur le marché des smartphones. Le dernier né de la gamme G annonce une importante autonomie accompagnée d’une charge rapide et d’une fonctionnalité « vision nocturne ».

Voyons s’il tient ses promesses.

Préambule.

Au premier déballage, la prise en main donne un sentiment de qualité. La face avant fait apparaître une belle diagonale de 6,8 » sur laquelle le capteur photo est logé en haut à gauche (donc pas d’encoche). Le dos est en plastique brillant et présente 4 capteurs photos sensés répondre à nombres de situations. Il en reste pourtant très élégant (nous avons testé le modèle bleu métallisé).

La tranche droite fait apparaître le bouton/capteur qui permettra d’allumer ou éteindre le smartphone en un seul clic ainsi que la touche de volume située juste au dessus. Sur la tranche gauche, un bouton permettant le lancement rapide de l’assistant Google et le logement des cartes SIM et SD. Alors que, la tranche supérieure contient la prise mini jack et la tranche inférieure le port USB type C ainsi que le haut parleur.

Le poids est relativement lourd et la prise en main peut s’avérer délicate pour les petites mains. Il est donc conseillé de le tester avant achat comme la plupart des modèles de cette taille.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Avec une autonomie annoncée de 2 jours (grâce à une batterie de 5000mAh) et une fonction Recharge Turbopower 30 qui permet de récupérer 12h d’autonomie en 10mn de charge, le Motorola G9 Plus ne devrait pas souffrir de latence grâce à un Qualcom 730G désormais bien connu.

Voici les caractéristiques de ce petit bijou.

Connectivité réseaux:

4G: LTE

3G: UMTS

2G: GSM

Bandes :

2G: GSM-bande 2/3/5/8,

3G: WCDMA-bande 1/2/4/5/8,

4G: LTE-bande 1/2/3/4/5/7/8/20/28/38/40/41/66,

Technologie Bluetooth®,

Bluetooth® 5.0,

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | 2,4 GHz et 5 GHz | Hotspot Wi-Fi

NFC : oui

Services de localisation :

GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo

Carte SIM (selon région) :

SIM simple (1 nano-SIM + 1 microSD) ; Double SIM hybride (2 nano-SIM / 1 nano-SIM + 1 microSD)

Appareil photo arrière, fonctions matérielles :

64MP (f/1.8),

8 MP (f/2.2, 1,12 µm) | 118° ultra-grand angle,

2 MP (f/2.2, 1,75 µm) | macro | distance de mise au point minimale de 2,5 cm,

2 MP (f/2.2, 1,75 µm) | profondeur

Optimisation photo, capture automatique des sourires, geste selfie, composition intelligente, HDR, chronomètre, photos animées, mode manuel, mode portrait, découpage, macro, filtre couleur, cinémagraphe, panorama, filtre en direct, zoom haute résolution, sortie photo RAW, meilleure photo, intégration Google Lens™.

Capture vidéo de l’appareil photo arrière :

Appareil photo arrière principal : UHD (30 fps) | FHD (60/30 fps) | HD (30 fps),

Appareil photo arrière ultra grand angle : FHD (30 fps) | HD (30 fps),

Appareil photo macro arrière : HD (30 fps),

Fonctions logicielles : Vidéo macro, ralenti vidéo, vidéo en accéléré, vidéo ultra-accélérée, stabilisation de vidéo électronique

Capture vidéo de l’appareil photo frontal :

16 MP (f/2.0, 1 µm),

FHD (30 fps) | HD (30 fps),

Appareil photo arrière, fonctions logicielles

Appareil photo frontal, fonctions logicielles :

Flash d’écran, HDR, chronomètre, embellissement visage, capture automatique des sourires, geste selfie, optimisation photo, photos animées, mode manuel, mode portrait, filtre couleur, cinémagraphe, selfie de groupe, filtre en direct

Logiciel vidéo de caméra frontale :

Vidéo accélérée, vidéo ultra-accélérée, stabilisation électronique de vidéo

Audio :

Haut-parleurs : Smart PA,

Prise Audio : Prise pour écouteurs 3,5 mm,

Microphones : 2 micros

Android 10 :

4Go RAM,

128Go capacité + ext possible SD 512Go max

Capteurs :

Accéléromètre, gyroscope, proximité, éclairage ambiant, concentrateur-capteur, lecteur d’empreintes digitales

Écran 6,8 pouces avec techno HDR10 format 20:9

Rapport Écran / Corps :

Zone tactile active (AA-TP) : 89.4%

Résolution :

FHD+ (1080×2400) | 386 ppi

DAS :

DAS Tête : 0.76 W/kg,

DAS Corps : 1,49 W/kg,

DAS Membre : 3,14 W/kg

Résistant à l’eau (pas à l’immersion)

Dimensions :

169,98 x 78,1 x 9,69 mm

223gr

Couleurs disponibles : Blush Gold ou Navy Blue

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Motorola G9 Plus,

Chargeur,

Câble USB type-C vers USB,

Guides,

Outil carte SIM ,

Ecouteurs