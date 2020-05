Test : Fritz! Repeater 1200.

Nous vous proposons aujourd’hui de nous pencher sur les wifi extender de chez Fritz! et plus particulièrement sur le Fritz! Repeater 1200. Avec sa gamme qui comprend plusieurs types de repeater qui ont chacun leur caractéristiques propres. Comme son nom le précise, l’idée est de vous permettre d’accroitre la portée de votre signal wifi, adieu le cable rj45 qui traverse la maison !

Dans ce test, nous allons explorer la version 1200. Vous retrouverez une news sur la nouvelle version 2400 ici. Mais tout d’abord un petit rappel, pour ceux qui nous suivent depuis peu, de la société AVM.

Préambule.

AVM propose un large éventail de produits pour vous garantir une connexion haut débit rapide et un réseau domestique intelligent. Avec sa gamme de produits FRITZ!, AVM est en Allemagne et en Europe un fabricant renommé de terminaux haut débit pour les technologies DSL, câble, 4G et fibre optique. FRITZ! est la marque leader en Allemagne dans le domaine du réseau domestique. Fondée en 1986 à Berlin, l’entreprise mise immédiatement sur ses propres activités de développement afin de concevoir des produits à la fois sûrs et innovants pour l’accès à Internet à haut débit. En 2019, cet expert des télécommunications emploie 810 personnes.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Répéteur WiFi Mesh performant pour une grande portée et un débit élevé dans le réseau sans fil

WiFi Mesh vous permet de combiner plusieurs points d’accès sans fil en un système intelligent (à partir de FRITZ!OS 6.90).

2 unités radio : 866 Mbit/s (5 GHz) + 400 Mbit/s (2,4 GHz) pour l’alimentation optimale de plusieurs appareils WiFi

1 x port LAN Gigabit : appareils connectés (ordinateur, imprimante, lecteur audio et vidéo, etc.) obtiennent des fonctions WiFi

Peut être utilisé en option avec une connexion par câble sur le routeur (Passerelle LAN)

Cryptage avec WPA2 (802.11i), ainsi que mode de transition WPA3 (en mode passerelle LAN)

Compatible avec tous les routeurs WiFi classiques

Installation simple et sécurisée par simple pression d’un bouton (Procédé WPS)

Indication de la qualité de connexion et du statut

Prend en charge le protocole Internet IPv6 En ce qui concerne les dimensions ainsi que la consommation : Dimensions (H x l x P) : env. 80 x 80 x 37 mm (fiche non comprise)

Poids : env. 160 g

Consommation d’énergie totale : 6,2 watts max., moyenne de 3,8 watts Garantie 5 ans

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

FRITZ!Repeater 1200

Adaptateur Schuko

Guide d’installation

Cable Ethernet