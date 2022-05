Mise à jour Android 13 Beta 1 pour l’OPPO Find X5 Pro.

Bonne nouvelle pour tous les propriétaires d’un OPPO Find X5 Pro. En effet, le téléphone va avoir la possibilité d’embarquer la mise à jour Android 13 Beta 1.

Si vous avez suivi notre actualité ces derniers mois, vous n’êtes pas sans savoir que la marque Oppo prend de plus en plus d’ampleur en Europe. La marque a su en effet séduire le public européen en proposant des smartphones de qualité comme son dernier « flagship », l’OPPO Find X5 Pro, un smartphone que nous avions eu l’occasion de tester il y a quelques mois.

Androïd 13 Beta 1, et un pack développeurs.

OPPO annonce aujourd’hui que son Find X5 Pro fera partie des premiers appareils à supporter la mise à jour Android 13 Beta 1. En outre, la marque ne s’arrête pas là. De fait, l’entreprise sortira un aperçu pour développeurs de ColorOS basé sur Android 13 Beta 1. Une action qui permettra aux développeurs de découvrir les changements et les nouvelles fonctionnalités de cette mise à jour.

Pour rappel, Android 13 mise avant tout sur certains critères comme notamment la sécurité et la vie privée. En effet, de plus en plus d’utilisateurs se sentent constamment épiés ou que leurs données ont tendance à disparaitre un peu partout sur la toile.

Ainsi, cette nouvelle version permettra de désactiver par défaut les notifications des applications installées. Bref, concrètement vous ne serez plus systématiquement « harceler » par votre téléphone et ses applications. Que du contraire, il faudra autoriser et activer cette fonction pour recevoir les notifications.

Cette nouvelle version devrait aussi travailler sur de nouvelles API pour aider les développeurs à créer de meilleures apps, tels que des pictogrammes d’App qui s’adaptent au thème du téléphone et des prompts pour ajouter des icônes aux réglages rapides.

Prix et Disponibilité.

Les développeurs peuvent télécharger et tester ici la version pour développeur de ColorOS, basée sur l’Android 13 Beta 1. Bien évidemment cette version est disponible gratuitement.