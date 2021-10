Moto e30 et e40, les nouveaux modèles de Motorola.

Avec ces nouveaux Moto e30 et e40, la marque Motorola étoffe sa gamme de smartphone et ajoute à la gamme moto e, deux nouveaux modèles.

Avec ces nouveaux smartphones, Motorola continue dans sa stratégie dans la distribution de smartphone auprès du grand public. Des smartphones d’entrée de gamme à petit prix pour satisfaire ceux qui ne veulent pas se ruiner en achetant un smartphone.

moto e30, le milieu de la gamme.

Ce nouveau venu dans la gamme de téléphones mobiles de Motorola est équipé d’un processeur Unisoc T700 Octa-core couplé à 2 Go de RAM. La capacité mémoire de stockage est de 32 Go. Une capacité qui peut être extensible au travers d’une carte microSD.

Pour l’écran, la marque a opté pour un écran 6,5 pouces qui bénéficie d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Pour la partie photo, le moto e30 embarque un capteur photo arrière de 48 MP. Il est accompagné d’un capteur de profondeur et d’un capteur vision macro.

Le téléphone est alimenté par une batterie 5000 mAh. Comme pour les autres appareils de la gamme, le moto e30 est doté d’un lecteur d’empreinte placé à l’arrière du téléphone.

Moto e40, un peu plus de puissance et de performances.

Ce modèle est le modèle le plus performant de la gamme actuellement. Il est également propulsé par un processeur Unisoc T700 Octa-core accompagné de 4 Go de mémoire. La mémoire de stockage est de 64 Go elle aussi extensible via une carte microSD.

Par ailleurs, alors que le moto e30 embarquait Android Go, le moto e40 hérite quant à lui d’Android 11. Pour le reste, le moto e40 reprend les mêmes spécificités que le moto e30.

Connectivité légère pour petit prix.

Effectivement, sur ce téléphone pas de 5G, pas de Wi-Fi 6, il faudra se contenter d’un smartphone équipé de 4G. Pour le Wi-Fi on reste sur du basique à savoir du 802.11 b/g/n. Le Bluetooth est également présent avec la norme 5.0.

Prix et Disponibilité.

Le Motorola e30 sera disponible à partir 139 €, le Motorola e40 sera disponible à partir de début novembre au prix de 159 €