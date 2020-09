Test : Kami Wire-Free Outdoor Camera.

Partir en vacances l’esprit tranquille, le rêve non ? Quoi de mieux qu’une caméra extérieure pour garder un œil sur la maison en vacances. Les solutions sont nombreuses mais très peu encore propose des solutions 100% sans fil, où il ne faudra que fixer la caméra. Ici Kami nous propose de tester leur Kami Wire-Free Outdoor Camera, une caméra IP extérieur 100% sans fils. Cette caméra IP HD nous laissera-t-elle partir en vacances avec l’esprit tranquille ? Réponses dans ce test…

Préambule.

Kami propose plusieurs solutions de surveillance pour intérieur comme pour extérieur, on retrouvera dans la gamme des caméra IP, un système d’alarme et même une caméra de monitoring pour bébé.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Résolution: 1920 x 1080@20fps

Piles: 4 batteries au lithium type 18650

Autonomie: 4 à 6 mois

Champ de vision: 140°

Detection de mouvement: PIR

Dimensions: 68 x 68 x 135 mm

Poids: 200 g

Portée sans fil: détection à plus de 90 m

Sans fil: 802.11 b/g/n

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Caméra Kami Wire-Free outdoor

4 batteries au lithium type 18650

Chargeur de batterie

Système de fixation murale

Support de pose à plat

Mode d’emploi

Petit tour du propriétaire :

Pour la caméra, le tour du produit sera assez simple et rapide, en effet la caméra étant étanche on ne retrouvera pas une fioriture de bouton et de connecteur.

On retrouvera alors sur la face avant un indicateur LED, la lentille 1080p et le capteur de mouvement PIR. Sur la tranche on retrouvera le micro, le haut-parleur et un bouton d’action.

Une fois la caméra ouverte on retrouvera l’emplacement des 4 batteries mais aussi le bouton reset et l’emplacement pour la carte SD.

Finalement sur l’arrière de l’appareil, on retrouvera le filetage femelle qui permettra de venir fixer la caméra à son support mural.

Vous retrouverez bien évidement tous ses détails en images dans notre galerie à la fin de ce test.