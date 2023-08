Qualcomm dans le rouge pour le troisième trimestre.

Le fournisseur de puce pour smartphone, Qualcomm, vient d’annoncer une baisse de son chiffre d’affaires pour le troisième trimestre 2023. Une chute qui se justifie par la baisse des ventes de smartphones.

Qualcomm est le leader mondial sur le marché des puces pour smartphone. On ne vous présente plus ses différente plateforme et processeur pour smartphone comme la dernière solution proposée qui est implantée dans tous les smartphones haut de gamme du moment, la plateforme Qualcomm Snapdragon® 8 Gen 2.

Des chiffres de vente dans le rouge.

Sans vraiment grande surprise, Qualcomm a publié ses chiffres de vente et ils ne sont pas bons. Effectivement, face à la régression du marché du smartphone, le vendeur de processeurs est forcément impacté.

Le directeur financier de la société, Akash Palkhiwala, a clairement annoncé qu’il ne fallait pas s’attendre à un sursaut du marché et des ventes. La cause ? La chute des ventes aux USA et en Chine. Par ailleurs, il justifie aussi le fait que non seulement les ventes de smartphones qui sont moindres n’incitent pas les constructeurs à passer commande pour de nouvelles puces, mais surtout, les constructeurs en profitent pour épuiser leur stock actuel.

Deux facteurs qui font que Qualcomm voit ses parts de ventes baisser. Qualcomm a connu une baisse de 23% de ses revenus d’une année sur l’autre à 8,4 milliards de dollars et une baisse de 52% de son bénéfice net à 1,8 milliard de dollars, en grande partie en raison d’un effondrement continu du secteur des smartphones.

Des revenus en baisse.

QCT, la plus grande division de Qualcomm qui vend des processeurs pour smartphones, voitures et autres appareils, a enregistré un chiffre d’affaires de 7,1 milliards de dollars, soit une baisse de 24 %. Les revenus des combinés au QCT ont diminué de 25 % pour s’établir à 5,2 milliards de dollars.

L’activité de puces automobiles de l’entreprise était un point positif avec des revenus de 434 millions de dollars pour une augmentation de 13 %, mais les revenus de l’IoT ont diminué de 24 % pour atteindre 14 milliards de dollars.

Souligne nos confrères du Mobile World Congress.

Bref, un marché du smartphone qui plombe toute l’économie et toute la chaine de l’univers du smartphone.