StopCovid, l’application sera disponible à partir du 2 juin.

À l’occasion de l’annonce du plan de déconfinement, Édouard Philippe a donné quelques informations concernant l’application StopCovid. Une application qui vise à prévenir les citoyens d’un éventuel contact avec un patient positif Covid-19.

L’application qui fait grand prix et qui n’a pas vraiment la popularité auprès du grand public sera disponible dès le 2 juin a confirmé Édouard Philippe lors de son allocution concernant la présentation de la phase 2 liée à la pandémie.

StopCovid, une application d’information, pas un espion à la solde du gouvernement.

L’application est arrivée comme une solution visant à enrayer la pandémie liée au Covid-19. Alors, non elle ne soigne pas du coronavirus. Cette application a pour but de prévenir et pas de guérir. En effet, l’application a pour fonction première de permettre aux différents smartphones sur lesquels elle est installée de communiqué entre eux au travers d’une connexion Bluetooth.

Effectivement, aux dires du gouvernement, l’application ne géolocalise pas les personnes. Elle ne les identifie pas vraiment non plus. Mais que fait-elle ? l’application communique aux smartphones qui se côtoient l’information d’une éventuelle personne dont les tests aux coronavirus se sont avérés positifs.

Ainsi, la personne qui reçoit l’information apprend qu’elle a été, en contact avec une autre personne qui elle est, positive au coronavirus. De la sorte, cela permet à cette personne d’aller se faire dépister au plus vite et de se mettre en quarantaine pour ne pas infecter d’autres personnes.

Objectif : déconfinement et fin de pandémie.

En effet, avec cette application, le gouvernement espère réduire drastiquement la pandémie par une simple précaution individuelle d’isolement. L’application sera disponible donc dès le 2 juin sur Apple Store et Google Play Store.

Une application qui exploite la technologie d’intégration sur laquelle ont travaillé ensemble Google et Apple pour permettre l’interconnexion et la communication Bluetooth entre les smartphones et ce qu’ils soient sous iOS alias un iPhone et tout autre smartphone fonctionnant sous Androïd.